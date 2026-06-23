¿Irán Aceptó Inspecciones Nucleares? Trump Asegura que EUA ya No Bloqueará el Estrecho de Ormuz

Este martes, 23 de junio de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, afirmó que Irán aceptó "plena y completamente" permitir que los inspectores nucleares regresen al país, y que la Marina estadounidense ya no bloqueará el estrecho de Ormuz.

"Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período de tiempo (¡¡¡Infinito!!!). Esto garantizará la 'Honestidad Nuclear'", publicó Trump en su plataforma Truth Social, donde agregó que las negociaciones bilaterales "van bien".

"Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval", añadió.

Irán y Omán estudiarán los "costes" de los servicios marítimos que prestarán en el estrecho de Ormuz

Omán e Irán van a estudiar los "costes" de los servicios asociados a la futura administración del estrecho de Ormuz, afirmaron ambos países en un comunicado conjunto, subrayando "su soberanía sobre sus aguas territoriales" en este paso estratégico.

"Las dos partes han acordado continuar su diálogo sobre esta cuestión por medio de un grupo de trabajo conjunto (...) con el fin de llegar a un acuerdo sobre la futura administración de la navegación en el estrecho de Ormuz, sobre los servicios que se prestarán al respecto y sobre los costes asociados, de conformidad con las normas internacionales", según el comunicado.

El comunicado se publicó al término de una visita a Mascate de una delegación iraní encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

Con información de N+ y AFP