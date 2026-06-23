¿Irán Aceptó Inspecciones Nucleares? Trump Asegura que EUA ya No Bloqueará el Estrecho de Ormuz

Donald Trump aseguró que las negociaciones con Irán "van bien" y que EUA ya no bloqueará el Estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de EUADonald Trump, presidente de EUA, Donald Trump, presidente de EUA. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Histórico! Trump anuncia que Irán acepta inspecciones nucleares del más alto nivel. ¿Qué significa esto para la seguridad global? Descúbrelo aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+