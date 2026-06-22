Trump Afirma que Estados Unidos Mantiene “Control Total” sobre el Estrecho de Ormuz

Donald Trump aseguró este lunes que Estados Unidos mantiene el control del estrecho de Ormuz. La declaración llega después de que Irán afirmara que volvió a cerrarlo en represalia por los últimos ataques de Israel contra Hezbolá en Líbano.

Los cierres en el estrecho de Ormuz han afectado al abastecimiento mundial de petróleo.

Israel se ha rehusado a detener los ataques en Líbano, petición clave en las negociaciones entre Estados e Irán.

Trump afirma tener control de Ormuz

Durante un acto en la Casa Blanca, Donald Trump afirmó que su Armada mantiene el control del estrecho de Ormuz. Al respecto, el mandatario dijo:

“Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo. Creo que nuestro bloqueo tuvo más impacto que lanzar bombas”.

La declaración del republicano llega después de que el sábado Teherán anunciara un nuevo cierre, ante los últimos ataques de Israel en el sur de Líbano. Estos dichos coinciden con lo declarado por JD Vance desde Suiza, quien afirmó que los barcos mercantes siguen navegando por la franja que une el golfo Pérsico con el océano Índico.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trump Anunció Acuerdo con Irán y Apertura del Estrecho de Ormuz

Donald Trump advirtió al régimen de los ayatolás que Irán adquirió compromisos en el memorando de entendimiento bilateral firmado la semana pasada. Este documento abrió una ventana de sesenta días para alcanzar un acuerdo de paz. Al respecto, el presidente estadounidense declaró:

“Si Irán no cumple con el acuerdo o no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer”.

Las negociaciones con Irán se han visto mermadas después de que Benjamin Netanyahu afirmara que no detendrá las operaciones israelíes en el sur de Líbano. No obstante, Trump restó importancia a las declaraciones del primer ministro de Israel:

“¿Que qué voy a hacer? Aun no lo sé. Pero soy alguien que resuelve problemas. Los soluciono muy rápido, incluso con Bibi [Netanyahu]”.

Irán dice que no hay nuevos compromisos en materia nuclear

JD Vance declaró que Irán se comprometió a permitir la visita de inspectores de la ONU para revisar su programa nuclear. No obstante, Esmail Baghaei, portavoz de la Cancillería iraní, afirmó que Teherán no ha contraído “ningún nuevo compromiso” en el tema.

El vicepresidente de Estados Unidos también aseguró que los fondos congelados a Irán no se liberarán a menos que haya avances en las negociaciones. Antes de tomar un vuelo con dirección a Washington, Vance declaró:

“Los fondos no se descongelarán a menos que sigamos observando avances, lo cual será, sin duda, un aspecto clave de la negociación en los próximos días”.

Por la tarde del 22 de junio, Estados Unidos anunció que suspendió por dos meses las sanciones al petróleo iraní. Las transacciones internacionales vinculadas a los hidrocarburos del país persa estarán autorizadas hasta el 21 de agosto.

Con información de EFE y AFP