Trump Afirma que Estados Unidos Mantiene “Control Total” sobre el Estrecho de Ormuz

Donald Trump aseguró que Estados Unidos tiene “control total” del estrecho de Ormuz, después de que Irán afirmará que volvió a cerrarlo por los ataques de Israel sobre Líbano

Donald Trump en la Casa BlancaDonald Trump afirma que tienen control sobre Ormuz. Foto: Reuters

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Tensión en el estrecho de Ormuz: Trump afirma control total mientras Irán reacciona a ataques de Israel en Líbano. ¿Qué sigue?

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