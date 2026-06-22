Vance Asegura que Irán Aceptó 'Abrir Puertas' a Inspectores Nucleares de la ONU

El OIEA estima que Irán contaba con 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel inferior al 90% requerido para la fabricación de una bomba nuclear

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, antes de abordar el Air Force Two. Foto: ReutersEl vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, antes de abordar el Air Force Two. Foto: Reuters

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