Vance Asegura que Irán Aceptó 'Abrir Puertas' a Inspectores Nucleares de la ONU

Irán aceptó invitar nuevamente a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al país, afirmó este lunes 22 de junio de 2026 el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tras una primera ronda de conversaciones entre Washington y Teherán orientadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Las negociaciones abordan algunos de los temas que han marcado las relaciones entre ambos países durante décadas, entre ellos el programa nuclear iraní y el enriquecimiento de uranio.

De acuerdo con los términos del acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada y difundido por funcionarios estadounidenses, Irán se comprometió a diluir sus reservas de uranio enriquecido. El proceso podría realizarse mediante una mezcla de dilución in situ bajo la supervisión del OIEA, organismo de vigilancia nuclear de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

OIEA supervisará el material nuclear iraní

El OIEA estima que Irán contaba con 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel inferior al 90% requerido para la fabricación de una bomba nuclear.

La cooperación entre Irán y el organismo internacional quedó suspendida después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques en junio de 2025. Desde entonces, los inspectores no han tenido acceso al material nuclear iraní.

“Los iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país”, declaró Vance ante periodistas en Bürgenstock, un complejo hotelero ubicado en el centro de Suiza.

El vicepresidente estadounidense calificó el anuncio como un avance significativo. “Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente o la eliminación permanente de un programa de armas nucleares en Irán”, afirmó.

Conversaciones avanzan hacia un acuerdo definitivo

Las reuniones celebradas en Bürgenstock representan la primera fase de un proceso de negociación de dos meses establecido en el acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada.

Según Pakistán y Catar, países que participan como mediadores, las partes acordaron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. Además, las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en territorio suizo.

Vance señaló que espera que las conversaciones relacionadas con el regreso de los inspectores a Irán comiencen de manera inminente.

Estados Unidos plantea eventual desbloqueo de fondos iraníes

Durante sus declaraciones, el vicepresidente estadounidense también se refirió a la posibilidad de descongelar activos iraníes en el futuro.

“Si alguna vez descongelamos los activos iraníes, podemos asegurar que el dinero iraní ayudará al pueblo de Irán y no a financiar el terrorismo”, sostuvo. Agregó que los recursos “se usarán para enriquecer a los agricultores estadounidenses y para alimentar al pueblo iraní”.

Según Vance, la primera ronda de conversaciones con representantes iraníes sentó “bases muy buenas” para lograr un acuerdo definitivo que contribuya a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense”, concluyó.

Con información de: EFE

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