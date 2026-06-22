¿Quién es Aymen Hussein, Jugador de Irak Cuyo Padre Murió en Atentado de Al Qaeda?

El delantero, quien anotó un gol contra Noruega, ha llamado la atención fuera del campo por las duras vivencias de su familia estrechamente vinculadas a la historia reciente de Irak

Aymen Hussein, delantero de IrakAymen Hussein, delantero de Irak. Foto: Reuters

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Con un gol memorable contra Noruega, Aymen Hussein no solo destaca en el campo, sino que su vida marcada por el terrorismo revela una historia de resiliencia.

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