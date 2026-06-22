¿Quién es Aymen Hussein, Jugador de Irak Cuyo Padre Murió en Atentado de Al Qaeda?

De entre los países asiáticos que han jugado en el Mundial 2026, Irak ha llamado la atención por su actitud aguerrida y desafiante. Te contamos la historia detrás de su principal estrella, el delantero Aymen Hussein.

Aymen Hussein, el jugador cuya vida quedó marcada por el terrorismo

Aymen Hussein sorprendió a los aficionados alrededor del mundo tras haber conseguido un sobresaliente gol de cabeza contra Noruega. Aunque el país nórdico habría de voltear el marcador y ganar 4-1, el delantero se ganó el respeto de los adversarios y de las gradas con un remate que rompió la alta defensa noruega.

Después de esta actuación sobresaliente, no pocos fanáticos se han visto sorprendidos también por lo que ha vivido Hussein fuera de la cancha. Su vida es un reflejo de las vicisitudes que ha atravesado su país, desde la dictadura de Sadam Hussein, la invasión estadounidense y el embate de los grupos yihadistas que han intentado controlar el territorio.

En 2016, Hussein fue una pieza fundamental en la clasificación de Irak para los Juegos Olímpicos. El delantero, que tenía entonces 20 años, marcó el gol de la victoria contra Catar que llevó a su selección a Río de Janeiro.

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Aquel triunfo sin precedentes conmovió a su país y convirtió a Aymen en una celebridad. Lo que pocos sabían es que dos años antes el joven jugador había sido expulsado de su casa por el Estado Islámico, que por entonces aterrorizaba buena parte del oeste y norte de Irak.

Tras su ascenso al estrellato nacional, el delantero contó a la agencia AP que su familia se vio expulsada de la ciudad de Kirkuk, al norte de Irak, por el Estado Islámico en 2014. Su hermano, quien trabajaba para la policía local, fue secuestrado por los extremistas islámicos y nunca volvió a casa.

“Nadie sabe con exactitud qué le pasó”, declaró Hussein en 2016. A doce años de su desaparición, sigue siendo un misterio el paradero de su hermano. Y añadió:

“Esta no es la primera historia de terrorismo que vive mi familia. Probablemente no será la última”.

Según se enteró, la casa de su familia en Kirkuk fue demolida mientras él se mudaba a Bagdad para seguir su incipiente carrera en las canchas. El primer cruce de su familia con el terrorismo ocurrió en 2008, cuando su padre murió en un atentado en Bagdad perpetrado por Al Qaeda.

Una vida cambiada por el futbol

Aymen Hussein nunca imaginó que se dedicaría profesionalmente al futbol. Su carrera comenzó cuando un entrenador del equipo local lo vio jugando en un parque. Entró a un partido para sustituir a un jugador lesionado y ya nunca dejó la titularidad.

Ahora, el jugador de 30 años milita en el Al-Karma S.C., equipo de la ciudad de Karma, 50 kilómetros al oeste de Bagdad. En marzo de 2026 volvió a hacer historia para su país, cuando marcó el gol de la victoria ante Bolivia. Era responsable de llevar a su país al Mundial por primera vez en 40 años.

En 2016, antes de viajar a Río de Janeiro, el joven Aymen declaró a AP:

“Nunca he salido de Irak, salvo para los viajes con el equipo de fútbol. Solo conozco Brasil por YouTube y la televisión”.

En las vueltas del destino que solo permiten el futbol, ahora es el mundo quien lo conoce a él.

Con información de AP