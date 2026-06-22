¿Por Qué Jugador de Austria Tiene Máscara Protectora? Esto le Pasó a Stefan Psch

Antes del inicio del encuentro entre Argentina y Austria por la segunda jornada del Grupo J, un detalle llamó la atención de aficionados y espectadores, el defensor austríaco apareció sobre el terreno de juego utilizando una máscara protectora que cubría parte de su rostro; en N+ te contamos qué le pasó a Stefan Posch.

La incertidumbre sobre la presencia de Posch surgió tras el partido debut de Austria frente a Jordania. Durante ese encuentro, sufrió un fuerte golpe que le provocó una fractura de mandíbula, una lesión que inicialmente hacía pensar que podría quedar fuera de uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

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La situación generó preocupación dentro del cuerpo técnico austríaco, ya que Posch es considerado una pieza importante en la estructura defensiva del equipo.

Austria llegó al compromiso con confianza después de imponerse 3-1 a Jordania en su primer partido del torneo.

Para esto funciona la máscara especial

Luego de someterse a evaluaciones médicas y seguir el proceso de recuperación correspondiente, Posch recibió autorización para volver a la actividad.

No obstante, los especialistas determinaron que debía utilizar una protección especial para reducir riesgos en la zona lesionada.

Para ello se diseñó una máscara adaptada a sus necesidades, cuyo objetivo principal era proteger la mandíbula de posibles impactos durante el encuentro sin afectar significativamente su desempeño dentro del campo.

La medida permitió que el futbolista formara parte del partido frente a Argentina pese a la reciente lesión.

FBPT