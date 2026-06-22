¿Por Qué Jugador de Austria Tiene Máscara Protectora? Esto le Pasó a Stefan Psch

Stefan Posch sorprendió con una máscara protectora en el partido Austria-Argentina; esto le pasó al jugador

Enzo Fernández, de Argentina, disputa el balón con Stefan Posch, de Austria, durante el partido del Grupo J del Mundial. Foto: ReutersEnzo Fernández, de Argentina, disputa el balón con Stefan Posch, de Austria, durante el partido del Grupo J del Mundial. Foto: Reuters

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