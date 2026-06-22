Así Fue el Día en Que Mbappé Igualó Récord de Pelé en Mundiales a sus 19 Años

Un pasaje en la historia mundial del futbol fue cuando el delantero francés Kylian Mbappé se convirtió en el segundo adolescente de la historia en marcar en una final mundialista, después de Pelé.

Mbappé logró este hito histórico en el Mundial de Rusia 2018 tras anotar el cuarto gol de Francia en la victoria 4-2 ante Croacia.

Kylian Mbappé fue reconocido en el Mundial de 2018. Foto: Reuters

El delantero galo tenía 19 años y 207 días cuando hizo esa anotación. Históricamente Pelé fue el primer adolescente en conseguirlo, al realizar un doblete con 17 años y 249 días en la final de Suecia 1958 contra el país anfitrión.

¿Quién es Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé es un futbolista profesional de Francia que en la actualidad es delantero en el Real Madrid, además que es el capitán de la selección nacional de su país.

Se le considera uno de los mejores jugadores del mundo por su velocidad, manera de conducir el balón y burlar a los rivales. Su edad actual es de 27 años, nació el 20 de diciembre de 1998.

¿Dónde jugó Mbappé?

El delantero francés militó en el Mónaco, entre 2015 a 2017, debutó como profesional a los 16 años, lideró al equipo para ganar la Ligue 1 y logró las semifinales de la UEFA Champions League.

Paris Saint-Germain de 2017 a 2024, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del PSG con 256 goles.

Selección de Francia, ahí Mbappé fue pieza fundamental para obtener la Copa Mundial de Rusia 2018 a sus 19 años, al meter gol en la final.

En el Mundial de Qatar 2022 se logró el subcampeonato y obtuvo la Bota de Oro. Se volvió en el máximo goleador histórico de la selección francesa.

Mbappé cumple 100 partidos con Francia

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé cumple este lunes 22 de junio de 2026 100 partidos con la selección francesa, de la que ya es su máximo goleador histórico, en el encuentro del Mundial 2026 contra Irak.

Mbappé, de 27 años, figura en el once titular de Didier Deschamps para el partido, que se disputará a partir de las 17:00 hora local en el estadio sede de Filadelfia, Estados Unidos.

El delantero alcanzará un hito que solo otros nueve futbolistas han conseguido con la selección francesa, una clasificación que encabeza Hugo Lloris con 145 internacionalidades.

Los otros son Lilian Thuram (142), Olivier Giroud (137), Antoine Griezmann (137), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Zinedine Zidane (108), Patrick Vieira (107) y el propio Deschamps (103).

Con sus 99 internacionalidades, Mbappé es ya el máximo goleador de la historia de 'Les Bleus' con 58 dianas, superando las 57 de Giroud, un récord que alcanzó con el doblete que firmó la semana pasada en la victoria por 3-1 sobre Senegal.

HVI