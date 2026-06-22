Así Fue el Día en Que Mbappé Igualó Récord de Pelé en Mundiales a sus 19 Años

Mbappé logró este hito histórico en el Mundial de Rusia 2018 tras anotar el cuarto gol de Francia en la victoria 4-2 ante Croacia

Así se Convirtió Mbappé en Segundo Adolescente en Anotar en Final Mundialista, Luego de PeléEl delantero francés Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol contra Croacia en la final de la Copa Mundial de 2018. Foto: Reuters

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El delantero galo tenía 19 años y 207 días cuando hizo esa anotación. Históricamente Pelé fue el primer adolescente en conseguirlo, al realizar un doblete con 17 años y 249 días en la final de Suecia 1958 contra el país anfitrión

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