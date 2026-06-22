Tres Personas Detenidas por Presunta Sustracción de Menores y Extorsión en Sonora

Un hombre y una mujer fueron detenidos como presuntos responsables del delito de sustracción de menores, así como una tercera persona por el delito de extorsión.

Tras la localización de dos niños de 7 y 10 años de edad, reportados como desaparecidos desde el 17 de junio pasado, la Fiscalía de Justicia de Sonora informó que la madre biológica de uno de ellos se lo llevó después de una visita familiar y, mediante engaños, a su hermano.

Investigaciones establecieron posible consumo de drogas y deudas

Las investigaciones establecieron una situación de posible consumo de drogas y deudas de la detenida, por lo que la familia recibía llamadas de extorsión por un supuesto equipo de fotocopias que la mujer vendió y no entregó.

Se logró ubicar a los niños en un multifamiliar de la colonia Fovissste, donde los agentes derribaron la puerta para rescatar a y poner a salvo a los menores.

En el lugar se detuvo a Elena Alejandra "N" y Odín "N", así como a Héctor Abraham "N", a quien se le aseguró un celular para realizar las extorsiones y envoltorios con droga, quedando todos a disposición del Ministerio Público.