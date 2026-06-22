Tres Personas Detenidas por Presunta Sustracción de Menores y Extorsión en Sonora

Tres personas fueron detenidas por presunta sustracción de menores y extorsión luego del rescate de 2 niños en la colonia Fovissste de Hermosillo, Sonora.

Tres Personas Detenidas por Presunta Sustracción de Menores y Extorsión en SonoraFoto: N+

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Rescate en Hermosillo: dos niños localizados tras ser reportados como desaparecidos. Tres personas detenidas por sustracción de menores y extorsión. Conoce los detalles de este caso.

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