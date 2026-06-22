Vinculan a Proceso a Hermanos que Ayudaron a Alcaldesa de Tenancingo a Fingir Secuestro

El caso del falso secuestro de la presidenta de Tenancingo, Nancy “N”, sigue bajo investigación. La Fiscalía de Edomex informó que dos hermanos fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de secuestro simulado en agravio de la funcionaria; esto pasará con ellos.

De acuerdo con las autoridades, durante una audiencia de este lunes 22 de junio 2026, un juez determinó la vinculación a proceso de Karla Valeria “N”, novia de uno de los implicados, y Víctor Manuel “N”. Asimismo, les impusieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

La Fiscalía Edomex señaló que en febrero de este año dos sujetos identificados como José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil”.

La idea era exigir el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

“Pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”, señalan las entrevistas.

Ahora bien, para que el supuesto secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo fuera “exitoso”, necesitaban incluir a más personas. Por ello, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N” con la finalidad de proponerle “un negocio” con un pago de 500 mil pesos. También se incluyó a José Roberto, quien a su vez invitó a su novia Karla Valeria “N” y al hermano de ésta, Víctor Manuel “N”.

¿Cómo ayudaron los hermanos a la presidenta municipal de Tenancingo?

Las indagatorias refieren que Karla Valeria conducía un vehículo marca Vitrus, color rojo, del cual descendió Víctor Manuel “N”, quien de manera simulada, subió a la funcionaria a la unidad para supuestamente privarla de su libertad y posteriormente se desplazaron hacia la comunidad de San Pedro Zictepec.

“En estos hechos fue utilizado un vehículo marca Volskwagen tipo Virtus, color rojo el cual fue identificado en una videograbación captada por una cámara de vigilancia”, aseguró la Fiscalía.

Además, después de analizar las grabaciones “no se advirtió acto alguno de violencia física ejercido en su agravio”.

“Por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia por parte de la femenina”, explicaron autoridades.

Presidenta de Tenancingo dio ruta a supuestos captores

Derivado de las entrevistas se estableció que durante el trayecto, fue la propia Nancy “N”, presidenta de Tenancingo, quien indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir con la finalidad de evadir las cámaras de videovigilancia.

En ese momento advirtieron el paso de varias unidades policiales con sirenas activadas, por lo que la funcionaria les dijo que ese operativo probablemente era porque alguno de sus familiares había alertado a las corporaciones de seguridad.

“Posteriormente, Nancy utilizó un teléfono celular propiedad de Víctor Manuel “N” para comunicarse con su hermana, a quien le manifestó que se encontraba bien y le pidió expresamente ‘que no avisara a la policía’”, refiere la Fiscalía.

Además, la edil les indicó que “todo se salió de control”, haciendo referencia al operativo de seguridad. Y luego, les indicó que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, perteneciente al municipio de Tenancingo, desde donde solicitaría auxilio, argumentando haber logrado escapar de sus supuestos captores.

Luego, en dicho punto la funcionaria fue localizada por su esposo y el Director de Seguridad Pública Municipal, en tanto, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N”, huyeron de la entidad.

Foto: Fiscalía Edomex

Cabe señalar que Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por el delito de extorsión, por el que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión.

En cuanto la presidenta municipal de Tenancingo, se solicitó y obtuvo Audiencia de Formulación de Imputación también por el hecho delictivo de simulación de secuestro, la cual se llevará a cabo el próximo 9 de julio.

EPP