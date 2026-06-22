Vinculan a Proceso a Hermanos que Ayudaron a Alcaldesa de Tenancingo a Fingir Secuestro

Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, son investigados por participar en el supuesto secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Edomex

Los hermanos son investigados por participar en el supuesto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo del ValleFoto: Google Maps

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Fingir un secuestro para encubrir un desfalco: el caso que involucra a la presidenta de Tenancingo y dos hermanos. ¿Qué sigue en la investigación?

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