Vinculan a Proceso a 7 Personas por Secuestro y Robo en Colón; Víctima fue Localizada con Vida

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de siete personas por su probable participación en los delitos de secuestro y robo calificado, tras un hecho registrado el pasado 12 de junio en el municipio de Colón.

¿Qué ocurrió y cómo fue localizada la víctima?

De acuerdo con las investigaciones, una persona fue privada de la libertad luego de un robo con violencia cometido en una empresa ubicada sobre la carretera estatal 100. Tras las acciones de búsqueda, la víctima fue localizada con vida y los probables responsables fueron detenidos.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincular a proceso a los siete imputados luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía. Como medida cautelar se estableció prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las detenciones fueron resultado de un operativo coordinado entre autoridades de Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, con la participación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, la Policía de Investigación del Delito y corporaciones de seguridad.

También colaboraron la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal de Querétaro y autoridades municipales de Colón y San Juan del Río, así como instituciones de seguridad de otras entidades.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones para fortalecer la carpeta del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.