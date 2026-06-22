Vinculan a Proceso a 7 Personas por Secuestro y Robo en Colón; Víctima fue Localizada con Vida

Siete personas fueron vinculadas a proceso por presunto secuestro y robo calificado en Colón tras operativo coordinado entre autoridades de Querétaro, CDMX y Estado de México.

Operativo en Colón Termina con 7 Vinculados por SecuestroFoto: FGEQ

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Secuestro y robo en Colón: siete personas enfrentan proceso. La víctima fue encontrada con vida gracias a un operativo coordinado. Detalles de la investigación aquí.

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