Bloquean Carretera al Aeropuerto de Querétaro por Falta de Energía Eléctrica

Comunidades de Querétaro acumulan hasta cuatro días sin energía eléctrica. El Gobierno estatal pidió a la CFE atender los reportes ante afectaciones por apagones en Colón.

Sin Energía Eléctrica, Habitantes Cierran Paso Hacia el AIQFoto: N+

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Bloqueo en la carretera al Aeropuerto de Querétaro por falta de electricidad. Comunidades llevan 4 días sin luz. Gobierno pide a CFE atención urgente. ¿Cómo afecta esto a los habitantes?

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