Bloquean Carretera al Aeropuerto de Querétaro por Falta de Energía Eléctrica

Habitantes de la comunidad México Lindo, en el municipio de Colón, realizaron un bloqueo sobre la carretera que conecta con el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), en protesta por la falta de suministro eléctrico en la zona.

Los pobladores exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una atención inmediata para restablecer el servicio, al señalar que la ausencia de energía ha afectado a las familias de la comunidad.

¿Quién intervino ante el cierre de la vialidad?

Personal de Concertación Social del Gobierno del Estado acudió al lugar para dialogar con los habitantes y buscar una solución al conflicto.

El bloqueo se mantiene activo en la vialidad hacia el AIQ, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras continúan las negociaciones.

Hasta el momento no se ha informado el tiempo estimado para la liberación de la carretera ni la hora en la que podría quedar restablecido el servicio eléctrico.

Apagones de hasta cuatro días afectan comunidades de Querétaro; piden atención a CFE

El Gobierno del Estado de Querétaro hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el servicio de energía en comunidades que acumulan hasta cuatro días sin luz.

Los principales reportes se tienen en Colón, donde localidades como México Lindo, Galeras, San Ildefonso, La Ponderosa y Viborillas permanecen sin suministro desde el jueves.

La falta de electricidad ya generó afectaciones por pérdida de alimentos, medicamentos y problemas con equipos médicos, además de complicaciones en sistemas de distribución de agua potable.

También se reportaron cortes en municipios de la Sierra Gorda como Pinal de Amoles, Jalpan, Landa y Arroyo Seco, así como en El Marqués.

Autoridades estatales informaron que continúan recopilando reportes ciudadanos para solicitar a la CFE una atención inmediata.