Localizan Tres Cuerpos tras Volcadura de Lancha en la Presa de Zimapán en Querétaro

Las labores de búsqueda en la presa de Zimapán permitieron localizar este sábado los cuerpos de tres de las cuatro personas que permanecían desaparecidas tras la volcadura de una lancha utilizada como taxi acuático, informaron autoridades municipales.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno Municipal expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que los trabajos de rescate continúan de manera coordinada con corporaciones de emergencia para localizar a la última persona que sigue desaparecida.

¿Cómo ocurrió el accidente en la presa de Zimapán?

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la embarcación tenía capacidad para seis pasajeros; sin embargo, al momento del accidente viajaban nueve personas, incluido el operador de la lancha.

Tras la volcadura, cinco ocupantes lograron salir con vida, mientras que cuatro quedaron atrapados en el agua. La embarcación realizaba recorridos desde el estado de Hidalgo hacia la zona de la presa cuando ocurrió el percance.

En las labores participan elementos especializados en rescate acuático de Protección Civil Estatal y del municipio de El Marqués. Las autoridades han señalado que los trabajos se han visto complicados debido a que el punto donde ocurrió el accidente registra profundidades de entre 70 y 80 metros, lo que requiere maniobras especializadas.

El operativo se mantiene activo con el objetivo de localizar a la persona que aún permanece desaparecida.