Localizan Tres Cuerpos tras Volcadura de Lancha en la Presa de Zimapán en Querétaro

Autoridades confirmaron la localización de tres de las personas que permanecían desaparecidas tras la volcadura de una lancha.

Localizan Tres Cuerpos tras Volcadura de Lancha en la Presa de ZimapánFoto: N+

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Tres cuerpos hallados en la presa de Zimapán tras el accidente de una lancha sobrecargada. Las autoridades siguen buscando a una persona desaparecida. Conoce más sobre este trágico suceso.

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