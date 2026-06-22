¿Qué se Sabe de la Visita del Rey de España a Guadalajara por el Mundial 2026?

Este 26 de junio se llevará a cabo el partido de España vs Uruguay a las 6:00 de la tarde en el Estadio Sede Guadalajara, y uno de los hechos que más emociona a los aficionados, es la posible llegada del Rey de España, Felipe VI.

¿Qué es lo que se sabe sobre la visita del Rey de España a Guadalajara?

Fue en mayo cuando el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, realizó una invitación formal al Rey de España para que acudiera a Guadalajara este viernes, donde ocurrirá el partido antes mencionado.

“Para Jalisco, contar con la presencia de Su Majestad sería un alto honor y una muestra de la amistad histórica que une a España con nuestro estado”, manifestó Lemus en la invitación.

Sin embargo, Felipe VI no ha confirmado su asistencia a la Perla Tapatía, a pesar de que faltan cuatro días para que inicie el juego.

Mientras tanto, la cuenta oficial de la Casa de Su Majestad el Rey, el 15 de junio indicó que comenzó un camino hacia un sueño que une a millones de españoles, por lo que deseó que la ilusión, el esfuerzo y el talento que ha llevado a los jugadores a ser parte del Mundial 2026, los acompañe en cada paso, y deseó éxito a todos.