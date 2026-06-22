¿Qué se Sabe de la Visita del Rey de España a Guadalajara por el Mundial 2026?

El gobernador de Jalisco invitó al Rey de España a Guadalajara por el partido de España vs Uruguay el 26 de junio

Rey de EspañaFoto: X @CasaReal

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El gobernador de Jalisco invita al Rey de España al partido España vs Uruguay en Guadalajara. ¿Felipe VI aceptará? Conoce los detalles de esta emocionante posibilidad.

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