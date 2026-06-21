Chofer de Transporte Público Sufre Preinfarto y Choca Contra 8 Vehículos en Zapopan

El chofer de la ruta 50B tuvo que ser trasladado a una unidad médica; la vialidad quedó totalmente cerrada.

Auto impactadoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante accidente en Zapopan: chofer de ruta 50B sufre preinfarto y choca contra 8 vehículos. Vialidad cerrada y chofer trasladado a unidad médica. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+