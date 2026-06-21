Chofer de Transporte Público Sufre Preinfarto y Choca Contra 8 Vehículos en Zapopan

Un aparatoso accidente se registró este 21 de junio en la calle General Salvador González, casi al cruce de la avenida Venustiano Carranza, en la Colonia La Consti de Zapopan.

De acuerdo con la Comisaría de la Policía Vial, el conductor de un camión de la ruta 50B perdió el control del volante luego de sufrir un preinfarto; fue entonces, que impactó contra una camioneta estacionada. Además, por la velocidad, al menos ocho vehículos que estaban parados quedaron prensados en efecto acordeón.

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¿Qué pasó con el chofer del transporte público?

De manera preliminar autoridades informaron que el chofer, fue trasladado en ambulancia a una unidad médica, pero se desconoce su estado de salud.

Cabe mencionar que ningún auto estaba tripulado y, al parecer, el camión iba sin pasaje, por lo que no hubo personas lesionadas.

La vialidad quedó totalmente bloqueada durante varias horas, en tanto las aseguradoras realizaron la valoración de daños.