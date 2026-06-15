Trump Dice que Barcos Ya Salen de Ormuz y Cae Precio del Combustible: Así Está el Petróleo

Este lunes, 15 de junio de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ya hay barcos, muchos de ellos cargados de petróleo, que están empezando a salir del estrecho de Ormuz.

Un día después de anunciar el alcance de un pacto con Irán para poner fin al conflicto, Trump señaló mediante su red social Truth Social, que los buques “están navegando por la 'ruta del sur', que es totalmente segura”.

Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. Están navegando por la 'ruta del sur', que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. Además, existen otras vías de tránsito.

¿En cuánto está el petróleo?

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este lunes un 5.30 %, hasta 80.38 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

A las 09:00 horas (local), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 4.50 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El acuerdo de paz será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza, según anunciaron ambos países este fin de semana.

El trato, del que se desconocen los detalles concretos, busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Durante esta guerra, los ojos de los inversores han estado puestos en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial, ya que Irán, que nombró como sucesor al hijo del difunto líder, Mojtaba Jamenei, respondió con el cierre del enclave y con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses.

Tom Essaye destaca hoy en el informe The Sevens Report que el WTI cerró el viernes con una pérdida semanal del 6.60%.

"Una vez acordada la paz, un cierre del WTI por debajo de los 84 dólares por barril cambiaría el panorama técnico a una postura tácticamente bajista para el petróleo y para el sector energético en su conjunto", asegura Essaye.

Co información de N+ y EFE.

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