Trump Dice que Barcos Ya Salen de Ormuz y Cae Precio del Combustible: Así Está el Petróleo

Así está el precio del petróleo, luego de que Trump anunció que los barcos ya salen del estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de EUADonald Trump, presidente de EUA. Foto: Reuters | Archivo

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Trump anuncia que barcos cargados de petróleo ya salen del estrecho de Ormuz. El precio del WTI cae 5.30% a 80.38 dólares tras el acuerdo de paz con Irán. ¿Qué significa esto para el mercado energético?

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