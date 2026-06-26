Vecinos de 27 Colonias de García Protestan por Falta de Agua en AYD; Llega Grupo Antimotines

Desde antes del medio día de este viernes 26 de junio, vecinos de al menos 27 colonias del municipio de García, Nuevo León, se reunieron para protestar frente a las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), ubicada en la colonia Obispado, ante la falta de servicio.

Con pancartas, lonas, casas de campaña y sartenes, los vecinos se manifestaron y alzaron la voz para exigir a las autoridades de AyD que restablezcan el suministro de agua en las 27 colonias afectadas del municipio de García.

Cabe destacar que los vecinos tomaron la decisión de protestar al exterior de las oficinas después de la inasistencia del director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, a una reunión con el edil municipal.

Llega grupo antimotines a protesta en AYD

La protesta se extendió hasta después de las 02:00 de la tarde, hora en la que arribó un grupo antimotines. Alrededor de 60 elementos con uniforme negro y con escudos, se movilizaron hasta el exterior de las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, donde se encontraban los vecinos del municipio de García.

De acuerdo con los testimonios, los vecinos fueron replegados por el grupo antimotines, lo que provocó un choque entre los uniformados y los manifestantes, quienes señalaron su desacuerdo con la presencia de los oficiales, pues recalcaron que no son delincuentes y únicamente están pidiendo que les restablezcan el servicio de agua en las 27 colonias afectadas.

SHH