Vecinos de 27 Colonias de García Protestan por Falta de Agua en AYD; Llega Grupo Antimotines

Son 27 colonias las afectadas por la falta del suministro de agua. Ante esta situación, los vecinos se manifestaron al exterior de la oficina de AyD

Manifestación de vecinos en AyDFoto: N+

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Vecinos de 27 colonias en García protestan por falta de agua frente a AyD. La llegada de un grupo antimotines aumenta la tensión.

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