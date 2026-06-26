Rescatan a Mujer Extraviada en el Cerro de las Mitras en Monterrey, NL

Rescatistas localizaron y auxiliaron a una mujer de 35 años que se encontraba extraviada en el Cerro de las Mitras. Tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital 21 del IMSS

Autoridades rescataron a una mujer del cerro de las MitrasFoto: Protección Civil de Nuevo León

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Rescatan a mujer extraviada en el Cerro de las Mitras, Monterrey. Coordinación aérea y terrestre permitió su localización y traslado seguro al Hospital 21 del IMSS.

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