Rescatan a Mujer Extraviada en el Cerro de las Mitras en Monterrey, NL

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron con éxito el rescate de una mujer que fue reportada como extraviada en el Cerro de las Mitras, específicamente en la zona del Pico Cuauhtémoc, en el municipio de Monterrey.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Rescatan a Mujer Extraviada en Cerro; La Trasladan al Hospital 21 del IMSS

De acuerdo con el informe correspondiente al jueves 25 de junio de 2026, el operativo se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre diferentes corporaciones de rescate, quienes implementaron acciones terrestres y aéreas para ubicar a la persona.

Ubican a la persona mediante sobrevuelo

Como parte de las labores de búsqueda, personal especializado efectuó un sobrevuelo de reconocimiento sobre el área donde se reportó la desaparición de la mujer. Gracias a estas maniobras fue posible localizarla en la zona del Pico Cuauhtémoc.

Tras su ubicación, el helicóptero realizó una maniobra tipo hover, la cual permitió establecer contacto con la persona sin necesidad de aterrizar. En ese momento, rescatistas brindaron atención prehospitalaria inicial para valorar su estado de salud y estabilizarla antes de iniciar la extracción.

Una vez que la mujer fue estabilizada, los equipos de rescate realizaron la extracción aérea para ponerla a salvo y trasladarla hasta la Base Operativa de Protección Civil de Nuevo León.

En el lugar ya se encontraba una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuyos paramédicos continuaron con la atención médica y posteriormente efectuaron el traslado de la paciente al Hospital de Especialidades No. 21 del IMSS para su valoración. La persona rescatada fue identificada únicamente como una mujer de 35 años de edad. En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, integrantes de la Brigada de Rescate en Montaña y paramédicos del CRUM.

Las autoridades informaron que el rescate concluyó de manera exitosa gracias a la coordinación entre las diferentes corporaciones que intervinieron en la emergencia. La información fue dada a conocer por Protección Civil de Nuevo León como parte del reporte final del operativo de rescate realizado en el Cerro de las Mitras.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

RR