Accidentes

Reportan Varios Lesionados tras Choque de Camión de Valores en el Centro de Monterrey

Un camión de valores y una camioneta chocaron en el cruce de Martín de Zavala y Arteaga, en el Centro de Monterrey. El accidente dejó a varias personas lesionadas y provocó cierres viales en la zona.

Reportan varios lesionados tras choque de camión de valores en el Centro de MonterreyChoque entre camión de valores y camioneta deja varios lesionados en el Centro de Monterrey.Foto: N+

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Un accidente entre un camión de valores y una camioneta dejó varios lesionados en el Centro de Monterrey. Testigos señalaron que el vehículo de valores presuntamente circulaba a exceso de velocidad antes del impacto.

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