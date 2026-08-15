Reportan Varios Lesionados tras Choque de Camión de Valores en el Centro de Monterrey

Un accidente se registró la tarde de este Viernes 14 de agosto en el cruce de las calles Martín de Zavala y Arteaga, en el Centro de Monterrey, donde un camión de valores y una camioneta protagonizaron un fuerte choque que dejó a varias personas lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando ambos vehículos circulaban por la zona y se produjo el impacto.

La camioneta terminó proyectada varios metros, mientras que el camión de valores detuvo su trayectoria al estrellarse contra un poste. Testigos que se encontraban cerca del lugar señalaron que el camión de valores aparentemente circulaba a exceso de velocidad antes de impactar a la camioneta.

Según los primeros datos, el camión habría cruzado por el sector de Venustiano Carranza y posteriormente, al llegar al cruce de Martín de Zavala y Arteaga, impactó a la camioneta en la parte delantera. Por la fuerza del golpe, la camioneta fue arrastrada y proyectada aproximadamente entre 15 y 20 metros hasta quedar en la zona del accidente.

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Tras el choque, varias personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey. Entre los afectados se encontraba una persona que permanecía dentro de la camioneta y que era valorada por los cuerpos de auxilio.

También se reportó que otra persona descendió del vehículo y presentó una crisis nerviosa, por lo que recibió atención médica en la banqueta. De manera preliminar, no se informó sobre personas fallecidas a consecuencia del accidente. Otro de los factores señalados en el lugar fue que algunos semáforos de la zona, incluyendo los ubicados en Venustiano Carranza y otros puntos del primer cuadro de Monterrey, no se encontraban funcionando.

Ante esta situación, elementos de Tránsito acudieron para agilizar la circulación y controlar el cruce. Sin embargo, autoridades y testigos señalaron que la falta de funcionamiento de los semáforos no justificaría circular a exceso de velocidad, por lo que serán las investigaciones correspondientes las que determinen si esta situación tuvo alguna relación con el accidente.

El choque generó complicaciones a la vialidad y cierres en el cruce de Martín de Zavala y Arteaga, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de atención y se retiraban los vehículos involucrados. Las autoridades permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas del accidente.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

RR