Accidente Múltiple en Tamaulipas Deja 14 Lesionados

Derivado de un accidente vehicular múltiple, se encuentra parcialmente suspendida la circulación en el carril de sur a norte en el kilómetro 26 de la Carretera Federal 101.

El accidente en el tramo Tula - San Luis Potosí dejó un saldo preliminar de 14 personas lesionadas.

Los lesionados presentaron golpes contusos y permanecen en el lugar a la espera de recibir atención por parte de los servicios médicos.

Los elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo en las labores de vialidad y realizaron el abanderamiento preventivo para advertir a los automovilistas sobre el accidente.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona.