Accidentes

Accidente Múltiple en Tamaulipas Deja 14 Lesionados

Un accidente vehicular registrado en la zona movilizó a los cuerpos de emergencia y generó afectaciones a la circulación.

Accidente Múltiple en Tamaulipas Deja 14 LesionadosAccidente Múltiple en Tamaulipas Deja 14 Lesionados. Foto: N+

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14 personas resultaron lesionadas en un accidente vehicular en Tamaulipas. La circulación está parcialmente suspendida.

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