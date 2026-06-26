Detienen a Dos Peruanos y Dos Mexicanos por Presuntamente Robar a Turistas en Monterrey, NL

Autoridades detuvieron a una supuesta banda delictiva que robaba a turistas en hoteles y restaurantes de Monterrey

Detenidos por robo a turistasFoto: Policía Monterrey

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Autoridades detienen a banda delictiva en Monterrey: robaban a turistas en hoteles y restaurantes. Conoce los detalles de esta operación policial.

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