Detienen a Dos Peruanos y Dos Mexicanos por Presuntamente Robar a Turistas en Monterrey, NL

Autoridades de seguridad detuvieron a cuatro personas, dos de ellas de nacionalidad peruana, por presuntamente cometer varios robos a turistas que visitaban la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron dados a conocer durante la tarde de este viernes 26 de junio.

Esta detención ocurrió luego de varios días de seguimiento, en los que se reunieron videos e información que permitieron ubicar a los sospechosos. Los elementos de seguridad lograron detenerlos cuando se encontraban a bordo de un vehículo rentado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Los presuntos responsables presuntamente se dedicaban al robo de bolsas y mochilas a turistas. Autoridades señalaron que los supuestos ladrones operaban en recepciones de hoteles y zonas de restaurantes, donde aprovechaban momentos de distracción para poder despojar a turistas de dinero en efectivo, teléfonos, relojes y otros objetos de valor.

Identifican a detenidos por presunto robo a turistas en Monterrey

Durante esta detención, también les fueron localizadas 17 bolsas con marihuana y dos vehículos que presuntamente utilizaban para moverse por la ciudad. También se mencionó que los objetos robados eran guardados en un casillero dentro de la Central de Autobuses, mientras que el dinero en efectivo lo conservaban.

La detención de los sujetos, identificados como Lourdes Natalia “N”, de 50 años; Jorge Humberto “N”, de 68 años, ambos originario de Perú; Richard Alcaides “N”, de 57 años, y José Juan “N”, de 77 años de edad, fue posible tras una colaboración entre autoridades y hoteleros que aportaron información para ubicar a los sospechosos.