Investigan Presunto Intento de Asalto a Gasera en Santa Catarina, NL; Hay un Herido

El presunto intento de asalto a una gasera dejó al menos a una persona herida. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves 25 de junio en la colonia Pío XII, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Según las primeras versiones, este hecho se habría registrado cuando dos personas arribaron a una estación de carga de gas LP para cometer un presunto asalto. Uno de los presuntos ladrones habría accionado un arma de fuego, impactándose a sí mismo en una de sus piernas.

Tras el incidente, el hombre lesionado, junto con su acompañante, se trasladó por sus propios medios a una clínica privada para solicitar atención médica. Fue en ese lugar donde se reportó el ingreso de una persona con herida de bala, lo que movilizó a las autoridades.

Elementos de la Policía de Santa Catarina acudieron tanto al centro médico como al sitio donde ocurrieron los hechos, ubicado en el cruce del Camino Vecinal y la calle Industriales del Poniente. La zona fue resguardada por los oficiales, quienes iniciaron con las investigaciones correspondientes.

Aseguran gasera tras presunto asalto

En el lugar del presunto intento de asalto, los agentes acordonaro esta gasera para comenzar con la búsqueda de indicios que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y confirmar la versión inicial. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Según autoridades, el hombre herido aseguró ante que él era la víctima del ataque, por lo que esta versión también es analizada por los elementos de investigación. El estado de salud del lesionado no se ha dado a conocer, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se den más detalles al respecto.