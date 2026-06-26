Investigan Presunto Intento de Asalto a Gasera en Santa Catarina, NL; Hay un Herido

El presunto intento de asalto a una gasera dejó a un hombre herido, quien supuestamente sería uno de los asaltantes.

Presunto asalto a gaseraFoto: N+

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Un presunto asaltante se hiere a sí mismo durante un intento de robo en una gasera de NL. La policía investiga. ¿Cuál es la versión oficial?

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