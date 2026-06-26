Cierran Estación Y Griega por Alta Afluencia en Fan Festival en Monterrey; Rutas Alternas

Autoridades de Metrorrey informaron sobre el cierre temporal de la estación Y Griega de la Línea 1, debido a la gran cantidad de personas que se concentran en los alrededores de Parque Fundidora, donde se está llevando a cabo el Fan Festival.

La estación Y Griega dejó de dar servicio de manera temporal como parte de un operativo para cuidar la seguridad de los asistentes y mantener el orden en la zona. Esta medida fue solicitada por los organizadores del evento ante la alta afluencia de visitantes.

¿Cuáles son las rutas alternas para llegar al Fan Festival en Monterrey?

Ante esta situación, se pide a los usuarios del Metro tomar precauciones si su destino es el Fan Festival, ya que deberán utilizar otras opciones para llegar. Una de las principales recomendaciones es bajar en la estación Félix U. Gómez y caminar hacia el acceso E4 de Parque Fundidora.

También se puede hacer transbordo a la Línea 3 y dirigirse a la estación Santa Lucía, la cual tiene conexión hacia el mismo punto del evento. Con esto se busca evitar que toda la gente llegue por un solo lugar y se generen aglomeraciones.

¿Cuándo se reanudará el servicio en la estación Y griega?

El cierre de la estación Y Griega ha cambiado la forma en que muchas personas se trasladan, sobre todo en horarios donde hay más movimiento por las actividades del Fan Festival. En las estaciones cercanas hay personal de apoyo para orientar a los usuarios.

Se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones del personal y mantenerse informada por medios oficiales sobre cuándo se reanudará el servicio en la estación Y Griega. Autoridades señalaron que este tipo de acciones son temporales y buscan proteger a las personas, así como mejorar la movilidad durante eventos grandes que se realizan en Parque Fundidora.