Cierran Estación Y Griega por Alta Afluencia en Fan Festival en Monterrey; Rutas Alternas

Autoridades del servicio de Metrorrey anunciaron que el servicio en la estación Y Griega será suspendido temporalmente ante la alta afluencia en el Fan Festival

MetrorreyFoto: Metrorrey

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¡Atención! Estación Y Griega cerrada por alta afluencia en Fan Festival Monterrey. Mantente informado sobre la reapertura.

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