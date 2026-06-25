Automovilista Presuntamente Intenta Atropellar a Alumnos en Secundaria No. 10 en Apodaca, NL

Los alumnos se encontraban celebrando su graduación cuando un automovilista presuntamente intentó atropellarlos

Intentan atropellar alumnosFoto: N+

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Graduación en Apodaca: automovilista intenta atropellar a alumnos. Padres preocupados demandan investigación y medidas de seguridad.

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