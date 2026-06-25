Automovilista Presuntamente Intenta Atropellar a Alumnos en Secundaria No. 10 en Apodaca, NL

El momento en que un automovilista presuntamente intentó atropellar a un grupo de alumnos de una escuela quedó captado por un testigo. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 25 de junio en la Secundaria No. 10, ubicada en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El incidente ocurrió mientras varios estudiantes celebraban su graduación a las afueras del plantel. Como parte del festejo, los jóvenes lanzaban al aire libretas y libros, una práctica común entre alumnos al concluir sus estudios. Aparentemente un cuaderno habría golpeado una camioneta que circulaba por la zona, situación que provocó la molestia de la persona que conducía la unidad.

En el video, se observa como el automóvil se acerca hacia el grupo de estudiantes para presuntamente amenazarlos y posteriormente intentar atropellarlos. La situación provocó que varios alumnos comenzaran a gritar y a dispersarse de este punto. Testigos señalaron que este caso generó preocupación entre padres de familia y la comunidad escolar, quienes piden mayor vigilancia en las calles y avenidas cercanas a esta secundaria, especialmente durante este tipo de celebraciones.

Padre de familia investigan presunto intento de atropello en secundaria

Hasta el momento se desconoce si algún padre de familia ya realizó alguna denuncia formal, por lo que se espera que sea durante los próximos días cuando las autoridades de seguridad comiencen con las investigaciones correspondientes. Maestros y directores de esta secundaria tampoco han brindado alguna declaración al respecto.

Padres de familia informaron que revisarán cual fue la razón por la que el o la conductora actuó de esta forma, pero señalaron que las acciones que realizó no fueron las correctas, ya que pudo haber terminado en una tragedia.