Muere una Persona Tras Choque e Incendio de Tráileres en la Carretera a Laredo en Anáhuac, NL

Un fatal accidente carretero registrado durante la madrugada de este jueves 25 de junio movilizó a corporaciones de emergencia de Nuevo León y Tamaulipas, luego de que tres tráileres se vieran involucrados en un choque sobre la Carretera a Laredo.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el percance fue reportado alrededor de las 4:00 horas en el kilómetro 164 de la mencionada vía, en territorio del municipio de Anáhuac.

Tras la colisión, una de las unidades de carga comenzó a incendiarse, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio para controlar el fuego y atender la emergencia.

Persona pierde la vida en el lugar

Las autoridades confirmaron que una persona perdió la vida en el lugar de los hechos; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni la de las demás personas involucradas en el accidente.

Según los reportes emitidos a través del sistema de emergencias 9-1-1, la atención del incidente corresponde a la jurisdicción de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que las investigaciones y diligencias quedaron a cargo de las autoridades competentes.

Debido a las labores de atención, remoción de unidades y levantamiento de evidencias, la Carretera a Laredo permaneció cerrada en ambos sentidos, por lo que las autoridades exhortó a los automovilistas y operadores del transporte de carga a utilizar rutas alternas, entre ellas la autopista.

En las acciones de auxilio participaron elementos de Protección Civil de Anáhuac, Fuerza Civil, Bomberos y Protección Civil de Nuevo Laredo, así como personal de la Guardia Nacional, quienes trabajaron de manera coordinada para atender la emergencia y restablecer la circulación en la zona.