Muere una Persona Tras Choque e Incendio de Tráileres en la Carretera a Laredo en Anáhuac, NL

Un accidente en el que participaron tres tráileres dejó como saldo una persona sin vida y el cierre total de la Carretera a Laredo, a la altura del kilómetro 164.

Bomberos de Nuevo LeónFoto: PC NL

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Impactante accidente en la Carretera a Laredo: choque e incendio de tráileres deja un fallecido y cierre total en Anáhuac. Conoce más sobre la situación y las rutas alternas.

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