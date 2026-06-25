Hombre Detenido Muere Dentro de Celdas de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey

Un hombre de 52 años de edad perdió la vida presuntamente luego de convulsionar al interior de las celdas de Monterrey, después de ser arrestado por violencia familiar

Secretaría de Seguridad Pública de MonterreyFoto: N+

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Un hombre detenido por violencia familiar muere en celdas tras convulsionar en Monterrey. Autoridades investigan la causa. ¿Qué pasó realmente?

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