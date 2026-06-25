Hombre Detenido Muere Dentro de Celdas de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey

Autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre al interior de las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, durante la mañana de este jueves 25 de junio.

Se trata de un ciudadano identificado como Juan Pablo de 52 años de edad, quien fue detenido el miércoles 24 de junio en la colonia La Esperanza, al norte de la ciudad de Monterrey, luego de ser señalado por presunta violencia familiar tras agredir a su propia mamá.

Los primeros reportes indican que el hombre comenzó a sentirse mal y a presentar convulsiones, de inmediato el médico de guardia ingresó para atenderlo y también solicitaron el apoyo urgente de los cuerpos de auxilio.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil de Monterrey, quienes implementaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero tras varios minutos de esfuerzos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Investigan causa de muerte de hombre en celdas

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el hombre se encontraba a disposición del Ministerio Público y durante el interrogatorio de procesos para ingresar a las instalaciones manifestó que no padecía ninguna enfermedad previa.

La zona se encuentra bajo resguardo y ya se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para que los peritos inicien con las indagatorias correspondientes y se determine la causa de muerte. La víctima ya contaba con un historial de siete detenciones por diversas faltas administrativas.

Con información de Alejandro Rodríguez | N+

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