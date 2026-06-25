Ataque Armado en Juárez Tendría Relación con Delincuencia Organizada; Fiscalía de NL Investiga

El ataque armado que dejó como saldo la muerte de una mujer, así como una joven y una menor heridas, podrían tener relación con la delincuencia organizada

Investigan ataque armado en Juárez, Nuevo LeónFoto: N+

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Ataque armado en Juárez: una mujer muerta y dos heridas, incluyendo una niña de 2 años. Fiscalía de NL investiga posible vínculo con delincuencia organizada.

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