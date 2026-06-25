Ataque Armado en Juárez Tendría Relación con Delincuencia Organizada; Fiscalía de NL Investiga

El ataque armado registrado durante los primeros minutos del martes 23 de junio en el municipio de Juárez, Nuevo León, que dejó como saldo una mujer sin vida y dos más lesionadas, entre ellas una niña de 2 años de edad, estaría relacionado a la delincuencia organizada, de acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Nuevo León.

Así lo informó el fiscal general, Javier Flores Saldívar, quien agregó que el ataque fue contra la pareja de la personas presuntamente involucrada en la delincuencia organizada, resultado dos personas lesionadas y una sin vida debido a los impactos de arma de fuego.

Es con motivo de delincuencia organizada. Se iba precisamente en contra de la pareja de esa persona resultando lesionada la hija y una menor, y la esposa que están en etapas de investigación y se están elaborando con inteligencia

Los agresores habrían abierto fuego en contra de una pareja en repetidas ocasiones en calles de la colonia Arcos de Zirándaro, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Tras la agresión, el hombre logró huir del sitio pese a encontrarse herido, pero las autoridades confirman que el objetivo del ataque era la pareja de víctima.

Víctimas lesionadas fueron trasladadas a hospitales

Las dos víctimas que resultaron heridas de bala en el ataque, fueron identificadas como Diana, una menor de 2 años de edad, y Yahaira de 20 años de edad. Al llegar los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad al sitio, brindaron los primeros auxilios a las dos lesionadas y posteriormente las trasladaron al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica especializada.

Respecto a la mujer que perdió la vida en el lugar, las autoridades no han compartido su identidad de manera oficial. Las investigaciones continúan activas por partes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como la búsqueda de él o los presuntos responsables de este hecho violento.

Con información de Lupita Sánchez | N+

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