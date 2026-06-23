Muere Mujer Durante Ataque Armado en Juárez, Nuevo León; Madre e Hija Quedan Heridas

Un ataque armado registrado durante los primeros minutos de este martes 23 de junio en el municipio de Juárez, Nuevo Leó, dejó como saldo una mujer sin vida y dos personas lesionadas, entre ellas una niña de 2 años de edad, en hechos ocurridos en la colonia Arcos de Zirándaro.

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La movilización de elementos policiacos y cuerpos de auxilio se registró sobre el cruce de las calles Arco de Toledo y Arco del Triunfo, luego de que se reportara una agresión a balazos en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades recibieron el aviso de varias personas heridas por impactos de arma de fuego, incluyendo a una menor de edad, lo que generó un importante despliegue de seguridad en el sector

A la llegada de paramédicos y elementos de seguridad, se confirmó que una mujer ya no contaba con signos vitales y quedó sin vida en el lugar de los hechos.

Asimismo, otra mujer y una niña de dos años resultaron lesionadas por impactos de bala, por lo que fueron atendidas por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica especializada.

La mujer fallecida permaneció sobre la vía pública, a un costado de una camioneta, mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes y el acordonamiento de la escena. Según relataron vecinos del sector, una pareja caminaba por la calle Arco del Triunfo cuando fue interceptada por varios jóvenes armados que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los agresores habrían abierto fuego en contra de la pareja en repetidas ocasiones. Tras la agresión, el hombre logró huir del sitio pese a encontrarse herido, mientras que la mujer que lo acompañaba perdió la vida en el lugar. De manera preliminar, trascendió que el hombre era aparentemente el objetivo principal del ataque.

Madre e hija resultan víctimas colaterales

Durante la balacera, varias de las detonaciones alcanzaron a una mujer y a su hija de dos años que se encontraban subiendo las escaleras para ingresar a su domicilio. Ambas resultaron lesionadas por balas perdidas y fueron trasladadas de inmediato para recibir atención médica.

Las víctimas colaterales fueron identificadas como Diana, de 2 años de edad, y Yahaira, de 20 años. En tanto, la joven que perdió la vida durante el ataque no había sido identificada oficialmente por las autoridades al cierre de este reporte. Las investigaciones continúan para localizar a los responsables.