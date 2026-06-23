Muere Mujer Durante Ataque Armado en Juárez, Nuevo León; Madre e Hija Quedan Heridas

Un ataque armado en la colonia Arcos de Zirándaro, en Juárez, dejó una mujer muerta y una madre con su hija de 2 años lesionadas por balas perdidas. Las autoridades investigan los hechos.

Ataque armado deja una mujer sin vida y dos personas lesionadas en Juárez, NLFoto: N+

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Impactante ataque armado en Juárez: una mujer muerta y una niña de 2 años herida. Las autoridades investigan los hechos en Arcos de Zirándaro.

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