¿De Qué Murió la Osa Mina, Rescatada en Nuevo León? Profepa Revela Resultados de Necropsia
La osa Mina murió después de nueve meses de estar bajo cuidados especiales luego de ser recatada del Zoológico La Pastora
Foto: Profepa
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La osa Mina, rescatada en Nuevo León, falleció tras 9 meses de cuidados. Profepa revela que murió por un paro cardiorrespiratorio debido a una enfermedad cardíaca crónica. Descubre más sobre su historia.
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PorRedacción N+
La osa Mina, cuyo caso se hizo conocido tras ser encontrada en malas condiciones en el Parque Zoológico La Pastora, falleció el pasado 10 de junio, nueve meses después de haber sido trasladada a la Fundación Invictus en el estado de Hidalgo para recibir atención especializada. La información fue dada a conocer por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) luego de recibir los resultados de la necropsia.
Desde su rescate, Mina permaneció bajo el cuidado de veterinarios y especialistas que trabajaron en su recuperación debido al delicado estado de salud en el que fue localizada.
Durante varios meses se reportó una evolución favorable en su estado físico, ya que logró recuperarse parcialmente de algunas de las afectaciones que presentaba al momento de abandonar el zoológico. Su caso generó atención pública debido a las condiciones en las que fue encontrada y al esfuerzo realizado para mejorar su calidad de vida.
Resultados de necropsia de osa Mina
Los resultados de la necropsia fueron entregados el 23 de junio y permitieron determinar las causas de su fallecimiento. De acuerdo con la información oficial, Mina murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de una enfermedad cardíaca crónica avanzada.
Estas condiciones fueron consideradas determinantes en el desenlace, pese a la atención médica que recibió durante los últimos meses de vida. Aunque mostró señales de mejoría tras recibir cuidados especializados, las enfermedades crónicas que padecía resultaron irreversibles y finalmente provocaron su muerte nueve meses después de haber sido trasladada para su atención.
El caso de la osa Mina permaneció en la atención pública desde que se conoció su situación en el Zoológico La Pastora, durante el mes de septiembre de 2025,y continuó generando interés durante su proceso de recuperación en Hidalgo.