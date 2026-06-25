¿De Qué Murió la Osa Mina, Rescatada en Nuevo León? Profepa Revela Resultados de Necropsia

La osa Mina murió después de nueve meses de estar bajo cuidados especiales luego de ser recatada del Zoológico La Pastora

Osa MinaFoto: Profepa

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La osa Mina, rescatada en Nuevo León, falleció tras 9 meses de cuidados. Profepa revela que murió por un paro cardiorrespiratorio debido a una enfermedad cardíaca crónica. Descubre más sobre su historia.

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