Investigan Identidad de Presuntos Ladrones del Banco del Bienestar en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del robo de más de cinco millones.

Banco del bienestarFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Asalto en Guadalupe: dos hombres armados roban más de cinco millones en Banco del Bienestar. La Fiscalía sigue tras su pista.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+