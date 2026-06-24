Investigan Identidad de Presuntos Ladrones del Banco del Bienestar en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del robo de más de cinco millones de pesos cometido en una sucursal del Banco del Bienestar, ubicada en el municipio de Guadalupe.

La tarde del pasado lunes 22 de junio se registró un millonario asalto en una sucursal del Banco del Bienestar localizada en la colonia Torremolinos La Fe, en Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con las primeras indagatorias, dos hombres armados ingresaron al establecimiento portando ropa oscura y sometieron a empleados de la institución bancaria para apoderarse de una fuerte suma de dinero.

Luis Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público, informó que las investigaciones continúan y actualmente se realizan entrevistas a los trabajadores del banco, además de diversas diligencias para obtener información que permita identificar tanto a los responsables como al vehículo utilizado para llegar y escapar del lugar.

Abren carpeta de investigación

El funcionario explicó que, tras tomar conocimiento de los hechos, se inició una carpeta de investigación y se llevó a cabo un arqueo para determinar el monto exacto de lo robado.

“Se obtuvo información acerca de un arqueo tratando de establecer la cantidad de la que se hubieran apoderado las personas partícipes de este evento; se estima una cantidad superior a los cinco millones de pesos”, señaló.

Asimismo, indicó que la Fiscalía cuenta con información relevante que podría ayudar a ubicar a los presuntos delincuentes, por lo que las labores de investigación se mantienen activas.

Las autoridades analizan diversos indicios y registros para establecer la ruta de llegada y huida de los sospechosos, mientras continúan recabando evidencia que permita esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.