Desalojan a 200 Personas de 6 Negocios por Cortocircuito en Barrio Antiguo, Monterrey, NL

Un cortocircuito en un registro de electricidad provocó un incendio y el desalojo preventivo en Barrio Antiguo.

Bomberos y Personal de Protección Civil Apagaron el incendioFoto: Protección Civil de NL

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Incendio en Barrio Antiguo de Monterrey: 200 personas evacuadas por cortocircuito en registro de CFE. Autoridades aseguran la zona y negocios.

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