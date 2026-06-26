Desalojan a 200 Personas de 6 Negocios por Cortocircuito en Barrio Antiguo, Monterrey, NL

Alrededor de 200 personas fueron desalojadas de seis negocios ubicados en el Barrio Antiguo de Monterrey, luego de que se registrara un cortocircuito en un registro, presuntamente perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. El incidente provocó un incendio y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Morelos, a la altura del número 859, donde el registro comenzó a emitir fuertes sonidos y pequeñas explosiones. Minutos después, empezó a salir una gran cantidad de humo que se introdujo al interior de los establecimientos, obligando a las autoridades a actuar de inmediato para proteger a las personas que se encontraban en el lugar.

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Ante el riesgo que representaba el humo y el incendio, Protección Civil de Monterrey tomó la decisión de desalojar de forma preventiva a casi 200 personas, entre trabajadores y comensales que convivían en los distintos negocios durante la tarde.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos arribaron rápidamente al sitio para iniciar las labores de evacuación y posteriormente controlar el fuego originado en el registro eléctrico. Como parte del operativo también acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad, quienes realizaron el corte de energía mediante las cuchillas correspondientes para permitir que los bomberos trabajaran de manera segura en la extinción del incendio.

Gas Natural participa en las maniobras preventivas

Además de la CFE, personal de Gas Natural acudió al lugar para realizar el cierre preventivo correspondiente y garantizar que las labores de emergencia se desarrollaran bajo todas las medidas de seguridad necesarias, evitando riesgos adicionales para la población y los establecimientos cercanos.

Tras controlar la situación, los cuerpos de auxilio iniciaron la ventilación de los seis negocios afectados, debido a la acumulación de humo en su interior. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas y todo quedó únicamente en un susto para quienes se encontraban en la zona.

Las autoridades señalaron que la prioridad fue salvaguardar la integridad de todas las personas, controlar las llamas y eliminar cualquier riesgo antes de permitir el regreso a los establecimientos.

Aunque el área permaneció acordonada durante algunos minutos mientras concluían las labores de seguridad y ventilación, se informó que la situación quedó bajo control y que los negocios podrían reanudar sus actividades una vez que las condiciones fueran completamente seguras para recibir nuevamente a visitantes y turistas que recorren el Barrio Antiguo de Monterrey.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR