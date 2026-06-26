Tren Embiste Motocicleta de Tránsito en Av. Fleteros en Monterrey, Nuevo León

La motocicleta de un agente de tránsito fue embestida por un tren. Los hechos fueron reportados la tarde de este jueves 25 de junio sobre la avenida Fleteros, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Este percance ocurrió cuando un oficial de la corporación de Tránsito de Monterrey detuvo la marcha de un automovilista luego de que presuntamente cometiera una infracción. El elemento habría dejado su motocicleta estacionada a unos cuantos centímetros de un cruce ferroviario para poder acercarse al conductor y poder conversar con el.

Fue en ese momento cuando una locomotora circulaba sobre este sitio, por lo que terminó por embestir el vehículo ligero del tránsito. Al percatarse de la situación, el oficial salió corriendo para revisar lo que había sucedido con su motocicleta, mientras que el tren ya había parado su marcha para asegurarse de que no hubiera personas lesionadas.

¿Tránsito será sancionado tras accidente con tren?

En el sitio no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de rescatistas y paramédicos. Se espera que a este punto llegue una grúa para remolcar el vehículo ligero dañado. Hasta el momento el departamento de Tránsito de Monterrey no hay dado una declaración respecto a este incidente, por lo que se espera que sea en las próximas que se emita una postura.

Se desconoce si el oficial de tránsito recibirá alguna sanción ante este percance, debido a que este incidente provocó que la locomotora detuviera su marcha por unos minutos. Este momento fue captado por un testigo que circulaba cerca de este sitio, por lo que el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales.