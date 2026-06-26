Tren Embiste Motocicleta de Tránsito en Av. Fleteros en Monterrey, Nuevo León

El tránsito habría dejado su motocicleta sobre este cruce ferroviario luego de detener la marcha de un conductor sobre la avenida Fleteros

Tren embiste motocicleta de tránsitoFoto: N+

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Motocicleta de tránsito embestida por tren en Monterrey. El oficial dejó la moto cerca del cruce ferroviario. ¿Qué medidas tomará el departamento de Tránsito? Infórmate aquí.

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