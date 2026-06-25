Vinculan a Proceso a Hombre por Presunto Feminicidio en Santa Catarina, Nuevo León

José Antonio “N”, de 48 años de edad, fue imputado por los delitos de feminicidio y violencia familiar por la muerte de su pareja, Doris López, de 38 años. Durante la audiencia celebrada este 25 de junio, un juez de control determinó vincularlo a proceso al considerar que existen datos de prueba suficientes sobre su probable participación en los hechos.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras continúan las investigaciones. Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio en el estacionamiento de un complejo de departamentos ubicado en la colonia La Banda, en el municipio de Santa Catarina.

Inicialmente, el ahora imputado aseguró que Doris había caído por las escaleras del edificio, versión que también fue comunicada a familiares y al personal médico cuando la trasladó a un hospital privado en San Pedro Garza García, donde ingresó con múltiples golpes y fracturas.

Sin embargo, las investigaciones y el análisis de las cámaras de vigilancia permitieron establecer una versión distinta. En las imágenes se observa a la víctima sosteniendo una discusión con el conductor de una camioneta blanca. Posteriormente, el vehículo da marcha en reversa, acelera y embiste a la mujer, para después pasarle por encima. Tras el impacto, el conductor desciende de la unidad, siendo identificado como José Antonio “N”.

Cateo y antecedentes fortalecieron la investigación

Como parte de las diligencias, la Fiscalía Especializada en Feminicidios realizó un cateo en el inmueble donde ocurrieron los hechos, asegurando al menos cuatro vehículos que estarían relacionados con la investigación. Además, entrevistas e información recabada revelaron presuntos antecedentes de violencia de género que sufría la víctima por parte del ahora detenido.

Las autoridades señalaron que Doris había viajado desde Saltillo, Coahuila, para visitar a su pareja sentimental cuando ocurrió la agresión.

Aunque el ataque ocurrió el 6 de junio, la víctima falleció el 17 de junio debido a las lesiones sufridas. El estudio necrológico practicado por el Servicio Médico Forense estableció como causa de muerte una contusión profunda de cráneo y lesión vertebromedular cervical.

José Antonio “N” fue detenido el pasado 19 de junio por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey, y permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

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