Vinculan a Proceso a Hombre por Presunto Feminicidio en Santa Catarina, Nuevo León

José Antonio “N”, de 48 años, fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y violencia familiar tras atropellar a su pareja sentimental.

Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detiene a hombreFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Feminicidio en Nuevo León: José Antonio 'N' enfrenta prisión preventiva por la muerte de Doris López. Cámaras revelan el brutal ataque. Conoce los detalles.

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