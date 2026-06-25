Confirman que Fallecido en Celdas Participó en Asalto a Gasolinera; Continúa Investigación

La Fiscalía de Nuevo León sigue investigando la causa de muerte del hombre detenido que murió en las instalaciones de la AEI

AEI MonterreyFoto: N+

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Investigan muerte de detenido en celdas de AEI tras asalto a gasolinera. ¿Qué pasó durante su custodia? Fiscalía de Nuevo León sigue buscando respuestas.

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