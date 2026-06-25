Confirman que Fallecido en Celdas Participó en Asalto a Gasolinera; Continúa Investigación

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las investigaciones por la muerte de un hombre detenido, cuando se encontraba bajo resguardo en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el pasado 23 de junio.

El hecho generó cuestionamientos sobre los protocolos de atención médica y de resguardo utilizados durante el traslado y la custodia de la persona por parte de las autoridades de seguridad de la AEI. El fiscal general, Javier Flores Saldívar, señaló que se investiga la responsabilidad de cada parte involucrada.

Estamos en etapa también de investigación, es el evento de que primeramente valorar la la conducta de la del elemento de Fuerza Civil y por otro lado fue llevado al hospital (...) y en ese hospital fue dado de alta entonces, hay que investigar ambas ambos hechos

El fiscal también confirmó que el fallecido había participado en un robo a mano armada en una gasolinera. Informó que los hechos sucedieron cuando un par de individuos actuaron de forma violenta para asaltar una gasolinera. Las investigaciones continúan sobre el caso para esclarecer los hechos y la causa de muerte.

Otro hombre muere en celdas de la SSP de Monterrey

La mañana del jueves 25 de junio, autoridades reportaron la muerte de un hombre detenido en celdas de la Secretaría de Seguridad de Monterrey. La víctima fue identificada como Juan Pablo de 52 años de edad, arrestado el miércoles 24 de junio en la colonia La Esperanza, al norte de la ciudad de Monterrey, por presunta violencia familiar tras agredir a su propia mamá.

Las investigaciones continúan para determinar la causa de muerte; sin embargo, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el hombre se encontraba a disposición del Ministerio Público y durante el interrogatorio de procesos para ingresar a las instalaciones manifestó que no padecía ninguna enfermedad previa, posteriormente se sintió mal y convulsionó.

SHH