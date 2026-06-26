Muere Benny, Integrante de la Unidad Canina K9 de Fuerza Civil de Nuevo León

La Unidad Canina K9 de Fuerza Civil se encuentra de luto tras el fallecimiento de Benny, uno de sus ejemplares más destacados, cuya labor fue reconocida por la corporación mediante un mensaje difundido en redes sociales.

A través de una esquela oficial, Fuerza Civil expresó su pesar por la muerte del canino, agradeciendo los años de servicio que dedicó a las labores operativas y de apoyo a la seguridad en Nuevo León.

"Con profundo respeto despedimos a nuestro compañero K9 Benny. Por cada servicio, cada búsqueda y misión cumplida, su recuerdo permanecerá como símbolo de entrega y vocación", señaló la institución.

Benny formó parte de la Unidad Canina K9, agrupación especializada que participa en diversas tareas de apoyo a las operaciones policiales, entre ellas la localización de personas, búsqueda de evidencia y otras acciones estratégicas en coordinación con los elementos de la corporación.

¿De qué murió Benny?

Aunque Fuerza Civil no dio a conocer las causas de su fallecimiento, la noticia generó múltiples reacciones de ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes expresaron mensajes de reconocimiento y agradecimiento por la labor desempeñada por el ejemplar durante su servicio.

La institución destacó que la entrega y lealtad de Benny permanecerán como ejemplo para quienes integran la corporación, resaltando el vínculo que existe entre los manejadores y los perros de trabajo que participan diariamente en operativos y misiones de alto riesgo.

La despedida concluye con un mensaje de "Descansa en paz", acompañado de la fecha del 24 de junio de 2026, como homenaje a un integrante que dedicó su vida al servicio de la seguridad pública en el estado de Nuevo León.