Muere Benny, Integrante de la Unidad Canina K9 de Fuerza Civil de Nuevo León

La corporación Fuerza Civil informó el fallecimiento de Benny, uno de los elementos de la Unidad Canina K9, a quien despidió con un emotivo mensaje en el que reconoció su entrega y lealtad.

Benny de Fuerza CivilFoto: Fuerza Civil

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Luto en la Unidad Canina K9: Benny, símbolo de entrega y vocación, fallece dejando un legado imborrable en la seguridad de Nuevo León.

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