Delcy Rodríguez Afirma Que "La Mano Solidaria del Mundo" Ha Llegado a Venezuela

La madrugada de este sábado 27 de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio un nuevo balance sobre las labores tras los dos sismos que sacudieron el país el pasado miércoles.

La mandataria afirmó que lo más importante en este momento y la prioridad del gobierno es el rescate de las personas que todavía están con vida bajo los escombros.

"El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, como de los de protección civil y de otros cuerpos".

Aunque hizo un balance respecto a los servicios y las labores para poner de pie a La Guaira, la región más afectada por los sismos, no dio nuevos datos sobre el número de fallecidos o desaparecidos.

Llegan más equipos de rescate

Rodríguez informó que 10 países más se sumarán a la ayuda de rescate, y de la mano con los equipos de emergencia y voluntarios locales, seguirán con las labores en los inmuebles siniestrados.

"Venezuela no está sola, hemos recibido la mano solidaria del mundo", señaló la mandataria durante una reunión con el cuerpo central de mando.

Hasta el momento, el doble terremoto del miércoles ha dejado 920 muertos y 3 mil 360 heridos, según la última cifra dada por el gobierno venezolano. También hay más de 4 mil damnificados.

La presidenta comunicó que de los siete estados más afectados del país por el doble terremoto, La Guaira es el más afectado. Agregó que se ha recuperado el 60% del suministro eléctrico.

También se trabaja para restaurar el servicio de agua potable y la distribución de alimentos.

Restricción en La Guaira

Delcy Rodríguez reafirmó que el acceso a La Guaira está militarizada y se ha restringido el acceso, con el fin de garantizar la seguridad del lugar con el despliegue de 14 mil funcionarios militares y policiales.

"Estas patrullas estarán permanente en todo el estado para garantizar la tranquilidad que se necesita para las labores de rescate", precisó.

Además, como parte de las labores, se están tomando medidas sanitarias para prevenir y evitar focos infecciosos o de insalubridad.

Con información de N+

ICM