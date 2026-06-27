Delcy Rodríguez Afirma Que "La Mano Solidaria del Mundo" Ha Llegado a Venezuela

La presidenta encargada informó que lo más importante ahora es el rescate de las personas que todavía están vivas bajo los escombros; red eléctrica en La Guaira se recupera al 60%

Daños en un inmueble en La Guaira, Venezuela, tras los dos sismos del miércoles 24 de junioDaños en un inmueble en La Guaira, Venezuela, tras los dos sismos del miércoles 24 de junio. Foto: Reuters

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Delcy Rodríguez informa sobre el rescate en Venezuela tras los sismos: 920 muertos y 3,360 heridos. La Guaira, la más afectada, recupera el 60% de su red eléctrica. Conoce más detalles.

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