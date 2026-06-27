Presenta Donald Trump Nuevo Pasaporte de Estados Unidos con su Foto

Este viernes el presidente Donald Trump reveló la imagen de un nuevo pasaporte de Estados Unidos en el que aparece su retrato.

Es una edición limitada para conmemorar los 250 años de la independencia de EUA, que se celebra el 4 de julio.

En una publicación en su plataforma Truth Social donde mostraba el diseño del documento, Trump afirmó:

"El nuevo pasaporte de Estados Unidos que dice '¡Bienvenido, pero pórtate bien!'"

La imagen muestra a un Trump con mirada seria, recargado en su escritorio, junto a su firma y con el texto de la Declaración de Independencia de fondo.

Parece basada en un retrato del fotógrafo de la Casa Blanca, Daniel Torok.

En otra página aparece una pintura que representa la firma de la declaración en 1776 con la frase "Estados Unidos de América 250".

La Casa Blanca por su parte publicó la misma imagen del documento con las palabras "PASAPORTE PATRIOTA".

Ningún presidente de Estados Unidos en funciones había aparecido en los pasaportes, anteriormente.

Con información de AFP

LECQ