Presenta Donald Trump Nuevo Pasaporte de Estados Unidos con su Foto

El documento muestra a Trump con mirada seria, recargado en su escritorio, junto a su firma y de fondo el texto de la Declaración de Independencia

Imagen de Donald Trump en el nuevo pasaporte de Estados Unidos.Foto: Truth social @realDonaldTrump

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Trump aparece en el nuevo pasaporte de EUA, edición limitada por los 250 años de independencia. Descubre más sobre este documento único.

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