Bélgica Golea a Nueva Zelanda 5-1 y Avanza a Dieciseisavos como Primero del Grupo G

Después de empatar sus dos primeros partidos, ante Egipto e Irán, Bélgica eliminó a la selección neozelandesa que quedó última con un punto

Jugadores de Bélgica y Nueva Zelanda disputan un balónFoto: Reuters

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¡Bélgica aplasta a Nueva Zelanda 5-1 y lidera el Grupo G! Trossard y De Bruyne brillan. Próximo reto: enfrentar a uno de los mejores terceros en Seattle.

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