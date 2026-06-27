Bélgica Golea a Nueva Zelanda 5-1 y Avanza a Dieciseisavos como Primero del Grupo G

La noche de este viernes Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial como primero del Grupo G, donde se enfrentará con uno de los terceros clasificados.

Después de empatar sus dos primeros partidos, ante Egipto e Irán, Bélgica hizo lo que debía en Vancouver y eliminaron a la selección neozelandesa que quedó última con un punto.

Los tantos anotados por Bélgica estuvieron a cargo de Leandro Trossard al 28 y al 50, Kevin De Bruyne al minuto 66, Romelu Lukaku al 86 y Alexis Saelemaekers al 90+4.

En tanto que para Nueva Zelanda fue Elijah Just quien a los 84 minutos anotó el único gol.

Bélgica finalizó con 5 puntos, los mismos que Egipto pero con una diferencia mejor de goles.

Egipto empató 1-1 con Irán, que quedó tercero con 3 unidades y tiene que esperar hasta este sábado, cuando culmina la primera ronda, para conocer si clasifica como uno de los mejores terceros.

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Segunda ronda

El miércoles en Seattle en la segunda ronda, Bélgica se enfrentará contra uno de los mejores terceros, mientras que Egipto lo hará contra Australia el viernes en Arlington.

Con información de AFP

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