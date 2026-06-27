SENER Cancela Llegada de Rodríguez Padilla al INEEL tras Acusaciones de Violencia contra Esposa

La dependencia aclaró que Rodríguez Padilla no ocupa ningún cargo como servidor público y que luego de los acontecimientos del conocimiento público, no se contempla concretar su incorporación

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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SENER cancela la llegada de Rodríguez Padilla al INEEL tras acusaciones de violencia doméstica.

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