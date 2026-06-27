SENER Cancela Llegada de Rodríguez Padilla al INEEL tras Acusaciones de Violencia contra Esposa

Este viernes, la Secretaría de Energía informó que la incorporación de Víctor Rodríguez Padilla al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias no se formalizó, pese a que previamente se había señalado su integración tras su salida de Pemex.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia aclaró que Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y que “tras los recientes acontecimientos hechos del conocimiento público” ya no se contempla concretar su incorporación al INEEL.

Esto luego de que María Felicia Jiménez acusara a su esposo Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex de presunta violencia doméstica.

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Cabe recordar que el 1 de junio de 2026 el INEEL realizó un evento interno en el que presentó a Rodríguez Padilla como su nuevo director general ante su comunidad.

Presidenta Sheinbaum pide se investiguen denuncias de violencia doméstica contra exdirector de Pemex

Al respecto de este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investiguen las denuncias de violencia doméstica contra el exdirector de Pemex.

La denuncia se acompañó con un video de cámaras de seguridad de un domicilio.

En tanto, la Secretaría de las Mujeres condenó cualquier tipo de violencia y señaló que ya establecieron contacto para la orientación y acompañamiento de la víctima.

Con información de Mónica Garduño

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