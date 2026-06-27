SENER Cancela Llegada de Rodríguez Padilla al INEEL tras Acusaciones de Violencia contra Esposa
La dependencia aclaró que Rodríguez Padilla no ocupa ningún cargo como servidor público y que luego de los acontecimientos del conocimiento público, no se contempla concretar su incorporación
Foto: Cuartoscuro | Archivo
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SENER cancela la llegada de Rodríguez Padilla al INEEL tras acusaciones de violencia doméstica.
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PorRedacción N+
Este viernes, la Secretaría de Energía informó que la incorporación de Víctor Rodríguez Padilla al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias no se formalizó, pese a que previamente se había señalado su integración tras su salida de Pemex.
A través de una tarjeta informativa, la dependencia aclaró que Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y que “tras los recientes acontecimientos hechos del conocimiento público” ya no se contempla concretar su incorporación al INEEL.