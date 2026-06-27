Luna de Fresa Junio 2026: Por Esta Razón Es la Luna Llena Más Extraña del Año

Este 29 de junio llegará la Luna de Fresa; te explicamos por qué es tan especial para los aficionados a la astronomía

Luna llena en Grecia¿Por qué es tan rara la Luna de Fresa? Foto: Reuters

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La Luna de Fresa, la primera luna llena del verano, llega el 29 de junio. Aprende por qué es tan especial para los amantes de la astronomía.

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