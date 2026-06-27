Luna de Fresa Junio 2026: Por Esta Razón Es la Luna Llena Más Extraña del Año

Este 29 de junio 2026 llegará la Luna de Fresa, la primera luna llena del verano. Te explicamos el motivo por el que se le considera un espectáculo tan especial para los aficionados a la astronomía.

¿Cuándo y a qué hora será la Luna de Fresa?

Hace poco más de 2 mil años, Hiparco de Nicea fue la primera persona en descifrar la distancia de la Tierra a la Luna. A partir del diámetro de la Tierra, calculado por Eratóstenes, el matemático griego fue capaz de calcular la distancia promedio de la Luna con un margen de error mínimo: 384 mil kilómetros.

Hoy sabemos que la Luna se ubica “apenas” un poco más lejos; el griego se equivocó por 400 kilómetros en una época en la que no había telescopios ni mucho menos espejos colocados en la superficie del satélite, como los que usamos hoy para medir continuamente su posición.

A 2 milenios de aquel logro, los humanos somos capaces de pisar la Luna pero no hemos perdido la fascinación por ella. Cada luna llena es admirada por millones de personas y este 29 de junio no será la excepción.

La Luna de Fresa será el 29 de junio. Foto: Reuters

Por la noche del lunes podremos admirar la Luna de Fresa, tradicionalmente la primera luna llena del verano. El Almanaque del Viejo Granjero afirma que este nombre fue puesto por los indígenas de Norteamérica debido a que junio es la mejor época para recolectar fresas silvestres.

Oficialmente, el plenilunio llegará a las 5:57 de la tarde del 29 de junio. No obstante, para ver la Luna en todo su esplendor habrá que esperar poco más de una hora a que anochezca. Así que a partir de las 19:26 de la noche podrá verse una luna que es muy apreciada por los aficionados a la astronomía.

¿Por qué es tan rara la Luna de Fresa?

“Y sin embargo es una misma, en Nueva York y Bogotá, la Luna”, escribió en 1920 el poeta mexicano José Juan Tablada. Y aunque la Luna que miramos es la misma desde cualquier sitio del planeta, no se ve igual desde todas las latitudes.

Los objetos celestes no están fijos: el Sol sigue una trayectoria precisa en el cielo a lo largo del año, poco a poco asciende cada día hasta llegar al solsticio de verano. Después “desciende” lentamente hasta que alcanza el solsticio de invierno, donde se ubica muy cerca del horizonte.

De la misma forma, la Luna también sigue un camino específico a través de la bóveda celeste, aunque con una periodicidad distinta. Cada ciclo lunar, el satélite alcanza su posición más alta y su posición más baja en el cielo.

No obstante, según explica el Observatorio Griffith de Los Ángeles, los límites de estas posiciones sí que van cambiando durante los meses y los años. El ciclo entero de la Luna es de 18.6 años.

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En 2006 alcanzó su punto más bajo en el horizonte; y esta observación se repitió a finales del 2024. Tendremos que esperar hasta el año 2042 para que dicho espectáculo se repita.

No obstante, durante la Luna de Fresa ocurre un singular anticipo de este fenómeno. A la Luna “le gusta” ubicarse siempre en el sitio opuesto al Sol. En el hemisferio norte, nuestra estrella llegó al punto más alto del cielo durante el solsticio del 21 de junio.

En consecuencia, la Luna más baja de todo el año es precisamente la Luna de Fresa. Curiosamente, los observadores desde el hemisferio sur atestiguan el efecto contrario: la Luna llega a su punto más alto en el cielo, después de que el Sol, al inaugurar el invierno austral, llegó a su punto más bajo.

Eso quiere decir que este lunes 29 de junio, la luna llena estará un poco más cerca del horizonte de lo normal. Esto, además, le da su peculiar tono anaranjado, pues le iluminan los rayos solares que pasan por las capas baja de la atmósfera. No será tan baja como la Luna de Fresa del 2024, pero sí que será espectacular.