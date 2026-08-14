Astronomía

La NASA Aclara si Asteroide Apophis Impactará en la Tierra: ‘Será Un Evento Muy Raro’

El objeto celeste pasará más cerca de la Tierra que la distancia de varios satélites

AsteroideUna foto de un asteroide compartida por la NASA. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El 13 de abril de 2029, Apophis pasará a solo 32 mil km de la Tierra. Un evento que funcionará a los astrónomos para estudiar su órbita y cambios.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+