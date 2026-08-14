La NASA Aclara si Asteroide Apophis Impactará en la Tierra: ‘Será Un Evento Muy Raro’

Durante años, el asteroide Apophis ha sido seguido de cerca por astrónomos, en N+ te compartimos qué aclaró la NASA si impactará en la Tierra y señaló que 'será un evento muy raro'.

Apophis pasará a unos 32 mil kilómetros de la superficie terrestre, una distancia incluso menor que la que mantienen algunos satélites en órbita geoestacionaria, situada aproximadamente a 36 mil kilómetros de altura.

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¿El asteroide Apophis impactará con la Tierra?

Los análisis realizados a partir de observaciones ópticas y mediciones de radar permitieron precisar la órbita de Apophis y descartar un impacto con la Tierra durante, al menos, los próximos 100 años.

La preocupación comenzó en 2004, cuando el objeto fue descubierto. Con los primeros datos disponibles, los científicos consideraron la posibilidad de que Apophis pudiera impactar contra nuestro planeta en 2029, 2036 o 2068.

Con el paso de los años, nuevos registros permitieron conocer con mayor exactitud su trayectoria. Las observaciones realizadas desde distintos puntos de la Tierra ayudaron a reducir las incertidumbres y con ello a descartar los escenarios de impacto.

Por eso, aunque Apophis está clasificado como un asteroide potencialmente peligroso por su tamaño y por su cercanía orbital a la Tierra, no existe actualmente un riesgo de colisión durante al menos un siglo.

¿Qué pasará el 13 de abril de 2029?

Ese día, Apophis y la Tierra se encontrarán en sus respectivas órbitas alrededor del Sol y alcanzarán una distancia mínima de aproximadamente 32 mil kilómetros respecto de la superficie terrestre.

El acercamiento no supondrá peligro para las personas, los astronautas ni los satélites. La importancia científica del encuentro estará en la posibilidad de observar cómo responde un asteroide de este tamaño cuando pasa tan cerca de un planeta.

Un acercamiento de estas características ocurre únicamente cada varios miles de años en promedio. Además, será una oportunidad excepcional para estudiarlo con instrumentos terrestres y espaciales.

La gravedad de la Tierra ejercerá una influencia considerable sobre Apophis. La fuerza gravitatoria podrá modificar ligeramente su órbita alrededor del Sol y alterar su periodo orbital. También podría afectar la velocidad y orientación de su rotación.

El encuentro podría producir, además, pequeños movimientos de material en la superficie del asteroide, como deslizamientos en zonas con pendientes pronunciadas. La magnitud de estos cambios dependerá de la composición y estructura interna de Apophis.

Estas modificaciones permitirán a los científicos obtener información que no sería posible conseguir mediante una observación convencional a distancia.

FBPT