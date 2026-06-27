Así es La Guaira, Lugar Devastado por los Terremotos en Venezuela

Los terremotos en Venezuela devastaron varias regiones del país sudamericano; uno de los estados más afectados es La Guaira, donde cientos de edificios colapsaron por los fuertes sismos de 7.2 y 7.5 grados. Pero, ¿cómo era antes de esta tragedia?

Los fuertes sismos ocurridos el miércoles 24 de junio de 2026 sucedieron con apenas segundos de diferencia, lo que impidió que las personas se pudieran alejar de las construcciones dañadas lo más pronto posible.

Ahora, los ciudadanos, personal de seguridad y rescate, así como especialistas que han llegado de otras naciones para colaborar en la búsqueda de más personas, trabajan sin parar día y noche.

Según cifras otorgadas por el gobierno venezolano, se contabilizan 920 personas fallecidas, así como más de 3 mil lesionados. No obstante, temen que dichas cifras aumenten en las próximas horas, debido a que se reportan miles de personas desaparecidas.

Las familias han salido a las calles a pegar fotografías y volantes con los rostros de sus seres queridos. En medio de la angustia, no pierden la esperanza de volver a verlos.

“Necesitamos ayuda, hay gente viva y no dan las manos”, aseguró una habitante.

Pero, ¿cómo es La Guaira, el estado más afectado por los terremotos en Venezuela?

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¿Cómo es La Guaira y por qué sufrió tantos daños?

La Guaira se ubica en la región centro-norte costera de Venezuela. Al norte limita por completo con el Mar Caribe, al sur con el Distrito Capital y el Estado Miranda (separada de Caracas por la cordillera de la Costa o Parque Nacional Waraira Repano), al este con el Estado Miranda y al oeste con el Estado Aragua.

Según el último desglose del Instituto Nacional de Estadística (INE) (correspondiente al XIV Censo Nacional de Población y Vivienda), la entidad registra 352 mil 920 habitantes.

Ahora bien, en La Guaira sus construcciones se dividen drásticamente bajo dos dinámicas debido a su topografía:

Arquitectura de interés histórico y colonial: Son estructuras de la época colonial y decimonónica, hechas a base de tapia, cal y canto, mampostería pesada, techos de tejas y balcones de madera (muchas bajo planes estatales de restauración patrimonial).

Construcciones populares de autoconstrucción: En los sectores de los cerros y quebradas que caen al mar, predominan las viviendas multifamiliares o unifamiliares construidas de manera empírica con bloques de arcilla gris, vigas de concreto expuestas y techos de platabanda o zinc.

No obstante, también cuenta con infraestructura moderna y turística como aquellas ubicadas en las avenidas principales, la Soublette, y zonas residenciales/turísticas en Caraballeda, Macuto, Catia La Mar. En estos puntos dominan complejos hoteleros y grandes naves industriales portuarias.

La Guaira es muy importante para Venezuela, ya que es catalogada como un eje prioritario, debido a que es la principal puerta de entrada del país, ya que alberga el Puerto de La Guaira y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar".

Estos son considerados los nodos de aduana, importación, exportación y transporte de pasajeros más relevantes de Venezuela. Además, destacan sus comunidades de pesca artesanal y la distribución de productos de mar para la región capital.

La Guaira es uno de los principales sitios para pasar las vacaciones, ya que cuenta con lugares como El Casco Histórico de La Guaira, Casa Guipuzcoana, La Cinta Costera, así como las Playas del Litoral con balnearios públicos.

Otro de los atractivos turísticos es el teleférico, el cual se ubica en las faldas de la cordillera, accesible tanto desde Caracas como desde Macuto, famoso por su clima templado, cultivos de flores y gastronomía local.

Ahora, La Guaira deberá levantarse de entre los escombros para volver a convertirse en un estado lleno de alegría y con gran identidad cultural. Lo que podría llevar muchos años.

EPP