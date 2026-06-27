Así es La Guaira, Lugar Devastado por los Terremotos en Venezuela

La Guaira es uno de los lugares que sufrió más afectaciones por los terremotos que sacudieron a Venezuela; así es

La Guaira es uno de los estados más afectados por los terremotos en VenezuelaFoto: N+
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