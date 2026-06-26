Balacera en Centro de CDMX Hoy: Asesinan a Joven Vendedor de Aguas Frescas

Un vendedor de aguas frescas fue asesinado a balazos en calles del Centro de CDMX; así ocurrió el ataque armado

La balacera ocurrió en calles del Centro Histórico de CDMXFoto: N+
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