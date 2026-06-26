Balacera en Centro de CDMX Hoy: Asesinan a Joven Vendedor de Aguas Frescas

Una balacera en el Centro Histórico de la Ciudad de México alertó a las autoridades y provocó pánico entre vendedores y asistentes; hay una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por detonaciones de armas de fuego en calles del primer cuadro de la capital.

Al lugar llegaron de inmediato los oficiales, quienes hallaron a un joven con lesiones por arma de fuego, por lo que se solicitó apoyo al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Los paramédicos brindaron los primeros auxilios, no obstante, la víctima ya no contaba con signos vitales.

¿Cómo ocurrió la balacera en el Centro Histórico de CDMX?

Luego de confirmarse el fallecimiento del joven de aproximadamente 20 o 25 años de edad, la zona quedó acordonada para comenzar con las primeras investigaciones. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudió a las inmediaciones para hacer el levantamientos de indicios y datos de prueba que sirvan para el esclarecimiento del caso.

En tanto, los testigos, en su mayoría comerciantes, contaron a las autoridades cómo ocurrió la balacera en el Centro Histórico de CDMX Hoy.

Según los testimonios, el vendedor de aguas frescas transitaba con su carrito de venta por la calle Joaquín Herrrera, cuando sujetos armados se le acercaron y le dispararon en varias ocasiones. Ellos refieren que se escucharon al menos 5 detonaciones por arma de fuego.

En la zona permanece el cuerpo de la persona fallecida cubierto por una manta azul. Al lado se encuentra la mercancía que distribuía todos los días por esas calles. Sus familiares desconsolados piden justicia.

EPP