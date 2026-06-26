Balacera en Tepito Hoy: Asesinan en Presunto Ataque Directo a Adulta Mayor en Zona de Puestos

Una balacera en Tepito alertó a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que una mujer fue asesinada a tiros en la zona comercial de CDMX; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron entre los puestos de venta, cuando los testigos pidieron ayuda a las autoridades a través del 911.

Por está razón, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a verificar la situación y entre los comercios encontraron a dos personas lesionadas con arma de fuego, por lo que de inmediato llamaron a una ambulancia.

¿Qué pasó en Tepito hoy 25 de junio de 2026?

Los servicios médicos ofrecieron los primeros auxilios a las personas afectadas, un hombre y una mujer, sin embargo, esta última ya no contaba con signos vitales.

La mujer de aproximadamente 60 años de edad, recibió un impactó de bala en la zona del cráneo, por lo que la lesión le provocó la muerte casi de manera inmediata.

En tanto, el hombre resultó con lesiones que ponen en riesgo su vida, por ello, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Balbuena; su condición de salud se reporta como grave.

La zona permanece acordonada para llevar a cabo las investigaciones y el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía de CDMX se encargará de las indagatorias para esclarecer el caso de la balacera en Tepito de hoy 25 de junio de 2026.

Los testigos refirieron que las víctimas eran trabajadores de un puesto ambulante de la zona, por lo que al momento de ataque se encontraban en su comercio. Los compañeros locatarios guardan su mercancía y colocan veladoras en el lugar donde perdió la vida la adulta mayor.

EPP