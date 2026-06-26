Balacera en Tepito Hoy: Asesinan en Presunto Ataque Directo a Adulta Mayor en Zona de Puestos

Una adulta mayor fue asesinada a balazos en la zona comercial de Tepito en CDMX; esto sabemos del ataque armado

La balacera en Tepito provocó alerta en la zona comercial de la CDMXFoto: N+
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