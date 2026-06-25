Balacera en Iztapalapa Hoy: Riña Deja un Muerto en Colonia Leyes de Reforma de CDMX

Una balacera en la colonia Leyes de Reforma de la alcaldía Iztapalapa provocó una intensa movilización de servicios de emergencia; hay una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Batalla Paso de Ovejas al cruce con 10 de Agosto de 1860, cuando las autoridades fueron alertadas a través del 911 por detonaciones de arma de fuego en la zona.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llegaron al lugar para verificar la situación y encontraron a un hombre lesionado, por lo que solicitaron apoyo médico. Sin embargo, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por está razón, cuando se notificó el deceso, la zona quedó acordonada para comenzar con las investigaciones correspondientes.

¿Cómo fue que la riña terminó en balacera en Iztapalapa hoy?

Las autoridades mantienen un cerco en el lugar donde ocurrió la balacera para que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lleven a cabo el levantamiento de indicios que ayuden en el esclarecimiento del caso, así como del cuerpo de la víctima.

Los testigos relataron que todo comenzó por una riña. El hombre que fue asesinado laboraba como bicitaxi en las inmediaciones de la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, especialmente en una zona donde hay muchos comercios y locales.

Esta tarde se encontraba en su unidad, cuando de repente varios sujetos llegaron y discutieron con él. Los golpes terminaron en disparos. Los sospechosos huyeron de inmediato.

Luego de darse a conocer esta agresión, los familiares de la víctima acudieron al sitio para identificar a su ser querido.

EPP