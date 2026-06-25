Balacera en Iztapalapa Hoy: Riña Deja un Muerto en Colonia Leyes de Reforma de CDMX

Una balacera en la colonia Reyes de Reforma en la alcaldía Iztapalapa dejó una persona sin vida; autoridades investigan

La balacera ocurrió en una zona comercial de la colonia Leyes de Reforma en IztapalapaFoto: N+ | Archivo
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