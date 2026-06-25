Menor de Edad y Joven Detenidos tras Agresión Armada en el Centro de Hermosillo, Sonora

Un menor y un joven de 26 años fueron detenidos luego de una agresión armada en contra de elementos de la Policia Municipal en la zona comercial del Centro de Hermosillo.

Menor de Edad y Joven Detenidos tras Agresión Armada en el Centro de Hermosillo, SonoraFoto: Archivo N+

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Detenidos tras balacera en Hermosillo: un joven de 26 años y un menor de 17. La policía busca a un tercer implicado. Infórmate aquí.

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