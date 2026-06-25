Menor de Edad y Joven Detenidos tras Agresión Armada en el Centro de Hermosillo, Sonora

Un adolescente de 17 años de edad y un joven de 26 años, fueron capturados por agentes de la Policía Municipal tras un enfrentamiento a balazos ocurrido la noche del miércoles, por fuera de un hospital privado, en la zona comercial del Centro de Hermosillo.



De acuerdo con informes de Seguridad Pública, los hoy detenidos habrían disparado contra policías que acudieron a atender el reporte de emergencia por la presencia de personas armadas, en las calles Jesús García y Luis Donaldo Colosio.



El informe oficial indica que cuando los elementos preventivos llegaron al sitio del reporte registrado a las 8:00 de la noche, el mayor de los hoy detenidos identificado como Sergio Yael “N” abrió fuego contra la patrulla.

Tras la agresión los oficiales lograron inmovilizar a uno de los implicados

Tras la agresión, los oficiales repelieron el ataque, logrando lesionar e inmovilizar al pistolero en el hombro izquierdo, por lo que fue llevado de inmediato a un hospital para su atención médica.



Mientras que el menor fue capturado tras una persecución a pie que terminó en el interior de una panadería a la que se había introducido a la fuerza para ocultarse, ubicada en las calles Sonora y Horacio Soria.



Seguridad Pública Municipal reportó el aseguramiento de dos pistolas calibre 9 milímetros con su respectivo cargador abastecido, que portaban cada uno de los presuntos agresores.

Iniciaron operativo de búsqueda de un tercer implicado

En la zona se desplegó un fuerte operativo de reacción y búsqueda de un tercer implicado en la agresión armada en contra de elementos de Seguridad Pública, con participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.



Las armas de fuego y los dos detenidos quedaron a disposición de la autoridad investigadora correspondiente.