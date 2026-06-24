Presunto Vendedor de Drogas es Asesinado a Balazos en Hermosillo, Sonora

Un hombre fue privado de la vida a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo tipo sedán blanco, frente a su domicilio en la colonia Fovissste, sitio donde, según informes de Seguridad Pública, la víctima se dedicaba presuntamente a la venta de drogas.



El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, a las 10 de la noche del martes, en la calle Bacanora, provocando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y de seguridad pública en la zona sur poniente de Hermosillo.

Hombres armados habrían llegado al sitio y abrieron fuego contra la víctima

De acuerdo con declaraciones de testigos, varios hombres arribaron al sitio y abrieron fuego en contra de la víctima identificada como Ramón Alfredo “N”, de 58 años de edad.



Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado al inspeccionar el lugar recabaron un casquillo percutido de proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros y una bala deforme.