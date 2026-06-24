Presunto Vendedor de Drogas es Asesinado a Balazos en Hermosillo, Sonora

Un hombre fue asesinado a balazos, la noche del martes, cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la colonia Fovissste de Hermosillo, Sonora.

Presunto Vendedor de Drogas es Asesinado a Balazos en Hermosillo, SonoraFoto: Archivo N+

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Hombres armados disparan contra un presunto vendedor de drogas en Hermosillo. La escena del crimen dejó un casquillo y una bala deforme.

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