Sujeto es Lesionado a Balazos tras Agresión Armada Frente a Universidad en Hermosillo

El lunes por la noche se activó el código rojo en la línea de emergencias 9-1-1, ante la presencia de un hombre con múltiples heridas de bala en la vía pública, frente a una universidad, en la colonia Casa Blanca, al oriente de Hermosillo.



La víctima fue localizada por paramédicos de Cruz Roja y agentes de Seguridad Pública en la banqueta de la avenida Pedro Villegas y bulevar Villas del Pitic, de la colonia Casa Blanca.

El sujeto fue trasladado en estado grave con heridas por proyectiles de arma de fuego

De acuerdo con reportes oficiales, el hombre no identificado fue trasladado en estado grave a un hospital, con heridas por proyectiles de arma de fuego en tórax superior, brazo y pierna del lado derecho.



Durante las primeras indagatorias, elementos de Seguridad Pública lograron establecer que la agresión ocurrió dentro de un predio baldío junto a una universidad privada, desde donde la víctima caminó hasta la esquina para pedir auxilio.

Buscan a los responsables de la agresión armada

Derivado de la agresión con arma de fuego, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación, en la que se integraron los indicios recabados y declaraciones de testigos.



Se busca a dos individuos con vestimenta negra que participaron en el hecho violento, ocurrido a las 8:10 de la noche del lunes pasado.