Sujeto es Lesionado a Balazos tras Agresión Armada Frente a Universidad en Hermosillo

Un sujeto resultó con múltiples heridas de bala tras una agresión armada frente a una universidad el lunes por la noche en la colonia Casa Blanca, al oriente de Hermosillo, Sonora.

Sujeto es Lesionado a Balazos tras Agresión Armada Frente a Universidad en HermosilloFoto: Archivo N+

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Hombre herido a balazos frente a universidad en Hermosillo. La agresión ocurrió en un predio baldío. Fiscalía busca a dos sospechosos.

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