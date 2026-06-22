Una Persona Resultó Lesionada tras Impactar Vehículo con Tren de Carga en Hermosillo

Luego de presuntamente intentar ganarle el paso a un tren, el conductor de un vehículo resultó lesionado cuando impactó su unidad con la locomotora, al oriente de Hermosillo.

Una Persona Resultó Lesionada tras Impactar Vehículo con Tren de Carga en HermosilloFoto: N+

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Impactante accidente en Hermosillo: un vehículo fue arrastrado 150 metros tras chocar con un tren. El conductor resultó lesionado. Conoce más detalles.

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