Una Persona Resultó Lesionada tras Impactar Vehículo con Tren de Carga en Hermosillo

Una persona terminó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba fuera impactado por el tren durante la tarde de este lunes, en hechos registrados al oriente de Hermosillo.

El percance se presentó alrededor de la una y media de la tarde, en las inmediaciones de una fábrica jabonera ubicada sobre el bulevar Ganaderos y bulevar Diego Rivera.

De acuerdo con el reporte oficial, se presume que el conductor infringió el artículo 167 de la Ley de Tránsito del Estado, al circular de oriente a poniente sobre un camino de terracería e intentar ganarle el cruce al tren, que transitaba de norte a sur y cargaba diversos materiales, entre ellos, un tanque de peróxido de hidrógeno y otro de amoníaco anhidro.

El conductor fue arrastrado por más de 150 metros

Sin embargo, el conductor fue impacto en el costado derecho, siendo arrastrado por más de 150 metros, hasta que la locomotora detuvo su marcha por completo.

Al sitio se trasladaron unidades de emergencia y seguridad pública para realizar las diligencias correspondientes, por lo que el conductor fue trasladado a recibir atención médica a un hospital abordo de una ambulancia de la Cruz Roja.