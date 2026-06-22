Sujeto Detenido por Agredir a su Expareja e Intentar Llevarse a sus Hijos en Hermosillo

Luego de presuntamente agredir a su expareja e intentar llevarse a sus hijos, un sujeto fue detenido el día del padre en la residencial San Marcos, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Sujeto Detenido por Agredir a su Expareja e Intentar Llevarse a sus Hijos en HermosilloFoto: Archivo N+

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Día del Padre en Hermosillo: Detienen a un hombre por agredir a su expareja e intentar llevarse a sus hijos en San Marcos. Descubre más sobre este caso.

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