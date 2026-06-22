Sujeto Detenido por Agredir a su Expareja e Intentar Llevarse a sus Hijos en Hermosillo

La mañana del domingo, día del padre, un hombre fue detenido en residencial San Marcos, al norponiente de Hermosillo, después de ser reportado por su exesposa, de agredirla e intentar llevarse a sus hijos.

Tras el reporte por violencia familiar, agentes municipales acudieron a la calle Tierra Santa, donde se arrestó a Juan Carlos "N", de 32 años de edad.

La mujer de 27 años señaló que el sujeto la golpeó en la cara.

Sujeto detenido por agredir con arma blanca a su madre en Hermosillo

En hechos aislados, Ángel Eduardo “N” de 33 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de herir a su madre con un cuchillo en diferentes partes del cuerpo en la colonia La Arboledas, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, el hecho se registró alrededor de las 09:00 de la noche del pasado viernes en un domicilio ubicado en la calle Bernardo Esquerra.

La perjudicada de 54 años, informó que su hijo se retiró corriendo, tras ocasionarle varias lesiones con arma blanca; Metros adelante al domicilio, los agentes municipales le dieron alcance, para turnarlo al Ministerio Público junto con el arma punzocortante que utilizó.