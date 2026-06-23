Aseguran Más de 100 Kilos de Metanfetamina en Paquetería de Hermosillo; El Destino era Tijuana

Poco más de 145 kilos de metanfetamina aseguraron agentes ministeriales federales, en una empresa de paquetería de Hermosillo, antes de que el narcótico fuera trasladado con destino a la frontera norte del país.



La Fiscalía General de la República (FGR) informó, que el aseguramiento de la droga ocurrió tras investigaciones iniciadas con base en información obtenida mediante una denuncia anónima, que fue recibida el martes 16 de junio pasado.



Al inspeccionar los agentes de investigación criminal las instalaciones de la empresa señalada en la denuncia, localizaron 184 paquetes que contenían en conjunto 145 kilos 454 gramos de metanfetamina.

La droga localizada tenía como destino Tijuana, Baja California

Durante las indagatorias se obtuvieron registros, en los que se indicaba que dicho narcótico sería enviado de la ciudad de Hermosillo a Tijuana, Baja California.



La FGR reveló que el narcótico asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, a cargo de las investigaciones en contra de quién o quiénes resulten implicados de cometer un delito contra la salud.

Segundo aseguramiento de narcóticos en paqueterías de Hermosillo

Este es el segundo aseguramiento de narcótico realizado por la FGR en una empresa de paquetería en Hermosillo durante el mes de junio, ya que apenas el pasado día 16, se localizaron 40 bidones con 200 litros de metanfetamina, procedente de Culiacán, Sinaloa.