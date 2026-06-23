Aseguran Más de 100 Kilos de Metanfetamina en Paquetería de Hermosillo; El Destino era Tijuana

Un conjunto 145 kilos 454 gramos de metanfetamina fueron asegurados en una paquetería de Hermosillo tras una denuncia anónima; el narcótico tenía como destino Tijuana, Baja California.

Aseguran Más de 100 Kilos de Metanfetamina en Paquetería de Hermosillo; El Destino era TijuanaFoto: FGR

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Aseguramiento en Hermosillo: 145 kilos de metanfetamina con destino a Tijuana fueron incautados tras una denuncia anónima. La FGR investiga a los responsables.

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