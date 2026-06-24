Dos Personas Perdieron la Vida tras Accidente en el Camino al Molino de Camou, Hermosillo
Dos personas perdieorn la vida luego de un choque y volcamiento en el camino al Molino de Camou, zona rural oriente de Hermosillo.
Dos personas perdieorn la vida luego de un choque y volcamiento en el camino al Molino de Camou, zona rural oriente de Hermosillo.
Dos personas perdieron la vida tras un choque y volcamiento en el camino al Molino de Camou, en la zona rural al oriente de Hermosillo.
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