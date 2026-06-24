Dos Personas Perdieron la Vida tras Accidente en el Camino al Molino de Camou, Hermosillo

Dos personas perdieorn la vida luego de un choque y volcamiento en el camino al Molino de Camou, zona rural oriente de Hermosillo.

Dos Personas Perdieron la Vida tras Accidente en el Camino al Molino de Camou, HermosilloFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+